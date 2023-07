Casa della Salute, Samuela Pamini nuova responsabile

Porte girevoli nella Casa della Salute di Portomaggiore-Ostellato. Samuela Pamini (a destra nella foto con il sindaco Dario Bernardi) è la nuova responsabile organizzativa della struttura sociosanitaria. Le ha dato il benvenuto il primo cittadino portuense assieme a Federica Borghesi (la prima da sinistra nell’immagine), direttrice infermieristica tecnica e a Rita Maricchio direttrice del Distretto socio sanitario sud est. Samuela Pamini prende il posto di Michela Trapella. "La ringrazio – è il pensiero di commiato del sindaco – per tutto il lavoro svolto in questi anni. La collaborazione tra Azienda Usl di Ferrara e il Comune è fondamentale per consolidare e migliorare i servizi della nostra struttura. A Samuela formulo gli auguri di buon lavoro". La nuova responsabile della Casa della Salute di Portomaggiore-Ostellato è una veterana del lavoro nelle strutture sanitarie, con esperienza anche negli enti locali.