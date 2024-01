"Casa della salute, serve una nuova rampa"

COMACCHIO

Torna a chiedere attenzione sulla Casa della Salute di Comacchio, la coordinatrice di Fratelli d’Italia Comacchio Tiziana Gelli, che ravvisa criticità ancora presenti nella struttura sanitaria. "Non abbiamo ancora notizie riguardo i lavori sull’area esterna del ‘San Camillo’, che necessita di un rifacimento della pavimentazione e di una nuova rampa di accesso che risponda ai bisogni delle persone che hanno difficoltà a camminare – afferma -. All’interno, invece, continua il disagio legato all’impossibilità di impiegare l’ascensore al servizio dell’Ospedale di Comunità, ancora fuori uso. Trovo tra l’altro singolare che sulla porta dello stesso ascensore sia stato applicato un pannello pubblicitario. Mi chiedo cosa stia facendo l’Azienda Usl e in quali tempi si interverrà, considerato che recentemente sono state annunciate importanti risorse che saranno investite sulla struttura sanitaria". Gelli, inoltre, riporta anche le difficoltà legate ai lunghi tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, e "il taglio del servizio di radiologia". Inoltre, sollecita nuovamente l’Amministrazione comunale di indire la Commissione sanità: "Non capisco il motivo per cui non sia stata ancora attivata da parte del sindaco Negri, quando sarebbe più che mai necessaria per affrontare le problematiche del nostro ‘San Camillo’".