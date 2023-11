Casa della salute, sindaco e Lega:: "È tempo di fare luce sulle criticità"

Chiarezza su quanto sta accadendo alla Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ viene chiesta dal consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, pronto a depositare un’interrogazione sul tema della sanità locale in assemblea legislativa regionale, e dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. Una richiesta conseguente anche alle criticità riguardanti la struttura sanitaria riportate dal sindacato Fials. "L’allarme arrivato nei giorni scorsi da parte di Fials va preso con grande attenzione – afferma il consigliere regionale Bergamini – poiché ricorda come alcune figure professionali cessate non siano state sostituite (endocrinologo, neurologo e dermatologo, come riferito nella lettera del sindacato), mentre alcuni strumenti della diagnostica siano fuori uso da tempo". Il sindaco evidenzia come sia "fondamentale che si faccia luce compiutamente sulla situazione della nostra Casa della Salute. Tutto il territorio – ricorda – si è battuto per impedire lo spostamento dell’auto medica e io stesso ho segnalato il guasto all’apparecchiatura per la risonanza magnetica e all’ecocardiografo: sono evidentemente segnali di un impoverimento dei servizi". Bergamini, inoltre, afferma che "mai come in questa fase storica ci troviamo di fronte a scelte manageriali che stanno mettendo in difficoltà la sanità pubblica: dai poli per acuti (come Cento) alle strutture di riabilitazione come il San Giorgio, fino alle Case di Comunità e della Salute, sulle quali la Regione dice di voler investire nel suo modello territoriale".

Il consigliere regionale della Lega rileva anche contraddizioni da parte della Regione "che dice di voler qualificare l’assistenza attraverso la diffusione di apparecchiature per la diagnostica nelle Case della Salute, salvo poi assistere alla sospensione di visite e analisi per via della rottura (nel 2022) proprio dell’apparecchio per le risonanze magnetiche nella struttura copparese". In conclusione, "è indispensabile conoscere le prospettive della nostra struttura sanitaria – chiede Pagnoni –, che serve un bacino molto ampio: è certamente doveroso avere un quadro chiaro. Lo è soprattutto per una comunità che ha già molto sofferto per le cosiddette ‘riorganizzazioni’, che sono in atto da tempo". Dunque, la Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ resta al centro dell’attenzione, anche della politica regionale e locale che sollecita chiarimenti, anche rispetto alle criticità che sono state portate all’attenzione nella lettera di Fials, indirizzata alla direzione dell’Ausl.

Valerio Franzoni