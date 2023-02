Casa della salute, torna la chirurgia oculistica

Dopo alcuni anni di interruzione, da martedì 14 febbraio riprenderà l’attività di chirurgia ambulatoriale oculistica (trattamento delle cataratte, chirurgia palpebrale e terapia intravitreale) alla Casa della Salute di Comacchio. A darne l’annuncio è l’Azienda Usl di Ferrara, che rende note tutte le modalità organizzative dell’attività che progressivamente sarà reintrodotta presso la struttura sanitaria di via Raimondo Felletti. La ripresa inizierà con la chirurgia della cataratta che partirà dal 14 febbraio, e si svolgerà il martedì dalle 8 alle 14 per un totale di dodici interventi a settimana, portando la produttività a circa 600 interventi all’anno.

Contestualmente sarà attivato, il mercoledì dalle 8 alle 14, l’ambulatorio per i controlli a ventiquattro ore e a sette giorni dall’intervento di cataratta. A seguire, dal 21 febbraio, riprenderà anche l’attività di chirurgia palpebrale, dalle 14.30 con ultimo accesso alle 17.10. La tipologia di interventi è dedicata al trattamento di patologie delle palpebre e degli annessi oculari che creino disturbi funzionali. Non sono compresi disturbi che creano solo danni estetici, come previsto dai Livelli essenziali di assistenza (LEA) in vigore. A partire dal 2 marzo, inoltre, saranno svolte, il giovedì dalle 8 alle 14, le iniezioni di farmaci intravitreali (IVT) per il trattamento delle maculopatie degenerative. Le sedute saranno gestite dal personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, dell’Unità operativa di Oculistica diretta dal professor Marco Mura, grazie all’accordo siglato tra le due aziende sanitarie per il potenziamento provinciale della chirurgia oftalmica attraverso la riorganizzazione territoriale in sinergia con i professionisti delle due aziende, gli investimenti tecnologici (tra cui l’acquisizione di un’apparecchiatura per biometria di ultima generazione presso la Casa della Salute di Comacchio) e l’informatizzazione delle liste di attesa.

L’accordo permette la creazione di una rete di chirurghi oculisti dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, governati dal direttore della UO Oculistica professor Mura, per rispondere in tempi rapidi alle esigenze di chirurgia oculistica dei cittadini della provincia garantendo la prossimità di servizio. La ripartenza della chirurgia ambulatoriale oculistica alla struttura sanitaria della città lagunare era stata preannunciata dall’Azienda Usl di Ferrara nel novembre scorso, in occasione della ripartenza dell’attività per il trattamento della cataratta all’ospedale di Argenta, anch’essa inserita nell’avviata riorganizzazione territoriale del percorso cataratta.

Valerio Franzoni