Casa dell’Ortolano, al via la fase 2. Ecco la manifestazione d’interesse

Dopo la presentazione al pubblico dello scorso 8 marzo, la Casa dell’Ortolano è pronta a scrivere il suo prossimo capitolo. Il Comune ha pubblicato venerdì la manifestazione di interesse per ricevere proposte da soggetti potenzialmente interessati alla trasformazione della Casa dell’Ortolano in un modello di accoglienza innovativa e sostenibile. L’amministrazione, così una nota, "mira a raccogliere le proposte di valorizzazione imprenditoriale che si integrino armoniosamente con il contesto dell’area antistante le Mura. Si intende, infatti, promuovere in modo globale la città, focalizzandosi sull’incremento della frequentazione turistica e lavorativa, con una particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi e alla capacità di creare un luogo aperto alla cittadinanza. Uno scenario che non sia solo ricettivo, ma un vero e proprio laboratorio di esperienze culturali, enogastronomiche ed educative. L’obiettivo è chiaro: non limitarsi a offrire un servizio, ma raccontare la storia e l’anima di Ferrara". L’iniziativa punta, inoltre, a centrare gli obiettivi inseriti nel Documento unico di programmazione (Dup), con azioni volte a incrementare l’attrattività turistica attraverso segmenti innovativi come il turismo culturale, slow, enogastronomico ed esperienziale. "Un approccio che mira a diversificare l’offerta turistica, valorizzando le eccellenze del territorio e promuovendo una mobilità sostenibile, con particolare attenzione al cicloturismo". Il complesso, accuratamente recuperato, si compone di due edifici storici: un’ex casa bracciantile con quattro unità abitative - con 11 posti letto - pensate per i cicloturisti e un’ex stalla e fienile che ospiterà un punto ristoro per circa 50 posti a sedere e una sala polivalente, oltre che di un terzo piccolo fabbricato dedicato al noleggio e all’assistenza biciclette. L’area cortiliva, poi, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di cultura agricola, con aia, orti, zone pic-nic e piantumazioni tipiche. "Si apre una nuova fase – così il sindaco Alan Fabbri –, vogliamo sondare il terreno alla ricerca di una collaborazione tra pubblico e privato per la gestione di questi spazi".