Casa dell’ortolano, opere per un milione

Locali per accogliere cicloturisti, guide, accompagnatori, un punto ristoro, una ‘sala degustazione’ di prodotti tipici, orti, filari di vite, un’area per piccoli animali da cortile, un terreno agricolo per laboratori e attività didattiche: entra nella fase attuativa il percorso che condurrà alla nuova Casa dell’ortolano, l’antica area di tremila metri quadrati, già residenza bracciantile realizzata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e posta nel vallo delle mura sud, a due passi dal baluardo di San Lorenzo (1583). I lavori saranno affidati la prossima settimana, per un importo di circa 1,3 milioni di euro. Le imprese esecutrici saranno la Navarra srl e la Costruzioni Generali Zoldan srl, entrambe di Roma. Al centro dell’intervento, che avrà durata di un anno circa: la valorizzazioni dell’antica casa bracciantile e della vicina ex stallafienile a scopo turistico, anche alla luce della posizione strategica: a due passi da porta Paola, lungo il percorso delle mura, nei tracciati ciclabili e pedonali che corrono lungo il perimetro delle fortificazioni.