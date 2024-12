Casa di Babbo Natale al parco di Malafitto

CENTOAspettando il Natale eventi per tutti i gusti con ‘Natale Magnifico’. Oggi dalle 10 alle 18.30 le associazioni di volontariato, in collaborazione con il Centro sociale Ugo Bassi, pronti con prodotti e articoli natalizi. Alle 16.30 la merenda per i bambini; a Casumaro alle 11 in biblioteca si leggono storie mentre alle 14 al Parco di Malafitto di Renazzo c’è ‘La casa di Babbo Natale di Bimbilacqua’ con canti, recite e giochi aspettando l’arrivo di Babbo Natale che consegnerà a bambini una dolce sorpresa nel pomeriggio all’oratorio di Bevilacqua ci sono i laboratori per bambini e aperitivo di Natale. A Cento in piazza Guercino, dalle 16.30 a cura di Pro loco Cento ci sarà la ‘Nevicata di Natale’ dalle finestre del Palazzo del Governatore, accompagnata da canzoni natalizie interpretate da artisti locali, e brindisi di fine anno con angolo degustazione. Sempre in piazza, dalle 15.30 ci sono anche i laboratori nella casetta di Babbo Natale, alle 17 in San Lorenzo le letture per bambini, e in Corso Guercino c’è anche il mercato speciale. Dalle 17 i mercatini di Natale al Girone dei Golosi. Si prosegue lunedì, in centro storico dalle 16 con ‘Aspettando il Natale a Cento’ che offrirà animazione e laboratori alla presenza della fatina raccontastorie e dall’elfo del Natale. La vigilia di natale, poi, tutti in centro storico dalle 10.30 con gli ‘Auguri natalizi alla città’ e la Banda Giuseppe Verdi itinerante in centro città. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 in Piazza Guercino, ecco Santa Claus Garden con Babbo Natale e i laboratori, giochi e attività con Babbo Natale nella sua casetta. Da non dimenticare, dalle 8 alle 13 in Piazza, anche MeLa Mercato, il Mercato contadino con momento conviviale con vin brule e degustazioni.