Casa di Comunità. Al via i lavori nell’area esterna

A partire da martedì inizieranno i lavori di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità della Casa della Comunità di Comacchio, grazie a un finanziamento di 114mila euro dal Pnrr. Come spiegato dall’Azienda Usl di Ferrara, i lavori riguardano la risistemazione dell’area esterna alla struttura sanitaria, che verrà riqualificata sia negli accessi che nell’area di parcheggio nel piazzale accessibile da via Felletti. In cantiere infatti la realizzazione di una nuova rampa di accesso e la riorganizzazione del parcheggio, con il rifacimento della pavimentazione e posa di nuova segnaletica anche per i posti auto che terranno conto delle fasce protette della popolazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 4 marzo verrà chiusa la rampa inclinata che porta all’ingresso principale.