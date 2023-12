Casa di comunità, c’è lo psicologo

Non c’è salute senza salute mentale: anche l’Azienda Usl di Ferrara fa sue le parole dell’organizzazione mondiale della sanità portando la figura dello psicologo nelle Case della Comunità. Il nuovo servizio di Psicologia della Salute e di Comunità è già attivo dallo scorso settembre nelle Case della Comunità di Ferrara, Comacchio e Bondeno. Il progetto è stato sviluppato sulla base delle linee di indirizzo per l’implementazione della psicologia nelle Case della comunità, appena approvate dalla giunta regionale e realizzate con il contributo degli esperti delle Aziende sanitarie e dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna. Lo psicologo riceve con richiesta del medico di medicina generale (MMG) di riferimento, su segnalazione degli infermieri di famiglia e di comunità (IFeC) e di altri professionisti della rete dei servizi. A Bondeno si riceve alla Casa della Comunità, in via Dazio 113/118. Per informazioni è possibile lasciare un messaggio in segreteria o chiamare direttamente il professionista il lunedì o giovedì dalle 13 alle 15.