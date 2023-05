Casa di comunità, dal Pnrr arrivano 3 milioni

Lavori e mantenimento della prossimità dei servizi sanitari. Questi i temi al centro dell’incontro che si è ieri nella sede comunale di Copparo, fra il sindaco Fabrizio Pagnoni e il direttore sanitario dell’Ausl di Ferrara Emanuele Ciotti, il direttore del Distretto Centro Nord Marco Sandri e il direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Giovanni Peressotti. Il tavolo ha preso il via dall’aggiornamento sugli interventi in corso nell’ala est della Casa di Comunità, finalizzati la realizzazione di nuovi ambulatori e di spazi di attesa e transito al piano terra della struttura di via Roma. Ad oggi è stata completato lo step relativo alle demolizioni, per poi poter proseguire nella definizione degli ambienti, pensati a connotazione polivalente.

L’opera, finanziata in parte con fondi statali e in parte con fondi aziendali, per un importo di circa 360.000 euro, sarà conclusa entro il prossimo autunno. Argomento saliente del confronto è stata poi l’illustrazione del progetto, ora in fase definitiva, dei lavori di riqualificazione della Casa di Comunità che saranno eseguiti grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): 3,2 milioni di euro per il complesso di Copparo. La scelta dell’Azienda è stata quella di concentrarsi sul corpo di fabbrica centrale, più moderno e funzionale, lavorando su impianti, confort e sicurezza. Il blocco di tre piani sarà oggetto di una riqualificazione energetica, attraverso la sostituzione degli infissi e il rifacimento degli impianti, e di un adeguamento alla normativa antincendi. Dopo l’approvazione del progetto a fine marzo scorso, Invitalia ha provveduto all’affidamento alla cordata che dovrà redigere l’esecutivo ed eseguire le opere, organizzando un cantiere modulare, in continuità di servizio. Ultimo tema dell’incontro, l’inserimento nella progettualità presentata in Regione dell’ambulatorio a bassa complessità negli spazi della Casa di Comunità di Copparo. Nell’area della Casa della Salute è presente anche la camera mortuaria gestita dalla società Gecim, sulla quale stanno procedendo i necessari lavori di manutenzione straordinaria. Nello specifico, sono in fase avanzata di esecuzione le opere edili, funzionali a eliminare le barriere architettoniche, a garantire la sicurezza di operatori e ospiti e la salubrità dei locali. Di giovedì scorso è l’inizio di uno degli interventi chiave: la posa degli infissi, le cui caratteristiche sono state definite nel dettaglio dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha vagliato l’intero progetto per il rilascio dell’autorizzazione, poiché l’edificio risale ai primi decenni del ‘900 ed è dunque sottoposto a vincolo.

È giunta a Copparo una prima parte della fornitura: i cinque grandi telai metallici sono stati subito montati e ieri si è proceduto con l’installazione dei vetri, cui seguiranno la realizzazione delle griglie di aspirazione e della macchina dell’aria e il collegamento con il cono di aspirazione dell’aria da parte di un’altra azienda. L’arrivo della seconda parte degli infissi sconta, invece, le difficoltà di approvvigionamento dei materiali legato al complesso quadro congiunturale e alla generale situazione del mercato.

Valerio Franzoni