Casa di Comunità, la direttrice Natalini in visita: "Abbiamo fatto il punto sui lavori del cantiere Pnrr"

Visita della direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini alla Casa della Comunità Terre e Fiumi di Copparo, struttura fondamentale della sanità ferrarese di prossimità. Un’occasione preziosa per incontrare i professionisti impegnati quotidianamente nell’erogazione dei servizi sanitari, vedere da vicino l’evoluzione della struttura sanitaria, fare il punto sui lavori finanziati con fonti Pnrr e rafforzare la collaborazione con l’amministrazione comunale per l’integrazione socio-sanitaria. Ad accoglierla infatti sono stati la direttrice del Distretto Centro Nord Marilena Bacilieri, i responsabili dei servizi e i professionisti sanitari e amministrativi dell’Azienda e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. "La Casa di Comunità di Copparo è un punto di riferimento per tutti, non solo per quello che riguarda i servizi sanitari, ma anche per l’integrazione col sociale, con le scuole e con le associazioni di volontariato. I pazienti – ha sottolineato la direttrice generale Nicoletta Natalini – entrano in questa struttura e riescono ad avere tantissime risposte di salute in ambienti che sono anche rinnovati e innovativi. Vedere questi spazi e questi servizi, ha suscitato in tutto il gruppo che gestisce la Casa di Comunità e in me come direzione aziendale, la voglia di continuare e provare veramente a mettere il paziente al centro in maniera concreta".

Oltre che ai servizi, ai percorsi e ai professionisti, particolare attenzione è stata rivolta ai cantieri finanziati con fondi Pnrr in corso d’opera, rispetto ai quali ha fatto il punto l’architetto Giovanni Peressotti, direttore del dipartimento tecnico. "Oggi abbiamo fatto la visita alla Casa della Comunità e abbiamo verificato lo stato d’avanzamento dei lavori del cantiere Pnrr, che si inserisce in un contesto complessivo di interventi di riqualificazione e miglioramento e mantenimento della struttura e che è già partito alcuni anni fa".