Casa di Comunità, parte il restauro: "Con il Pnrr investiremo 3 milioni"

Prenderanno il via entro il mese di marzo, i lavori per la completa ristrutturazione della Casa di Comunità ‘Terre e Fiumi’ di Copparo. Un’operazione da 3,2 milioni di euro con finanziamenti Pnrr. A darne notizia è l’Azienda Usl di Ferrara nel fare il punto sugli interventi che stanno interessando e interesseranno la struttura sanitaria: "L’intero edificio sarà riqualificato dal punto di vista strutturale e impiantistico con forte aumento della qualità degli spazi e dalla razionalità organizzativa – spiegano dall’Ausl -. Opere che si aggiungono al lungo elenco di investimenti in atto e svolti, da parte della Direzione Aziendale, per la struttura e per il territorio copparese in generale". In quest’ambito è prossima l’apertura della nuova area ambulatoriale al piano terra nell’ala est: un moderno poliambulatorio totalmente rinnovato e riorganizzato con spazi più ampi, modulabili, confortevoli e accessibili, che ospiterà la sede definitiva del Cau (Centro assistenza Urgenza) e degli Ifec (infermieri di famiglia e di comunità), oltre a sale di attesa e ad un Punto di accoglienza. Gli spazi rinnovati saranno disponibili da marzo. Si tratta di lavori per ulteriori 360mila euro, che fanno seguito ad altre importanti opere. Nell’elenco, la Direzione Aziendale annovera anche la nuova sede distribuzione farmaci, inaugurata nel 2021, la ristrutturazione dell’Osco e l’attivazione presso la Casa di Comunità (prima in provincia a sperimentarla) della telemedicina. Ad intervenire sul tema sanità interviene anche l’associazione ‘La Zona Franca’, in merito ad un post pubblicato dal sindaco Fabrizio Pagnoni su Facebook, fortemente critico nei confronti dell’Ausl, nel quale chiede lumi riguardo all’andamento dei lavori sulla nuova area ambulatoriale, sull’avvio degli interventi Pnrr, "come saranno organizzati i pochi servizi attivi" e sul ripristino di strumentazioni guaste. La portavoce de’ La Zona Franca, Patrizia Lucchini, attribuisce il post all’avvio della campagna elettorale "e ogni occasione è buona per fare polemica, che non serve a niente, se non a produrre un botta e risposta mediatico tra sindaco e Ausl. Il primo tenta di dare sistematicamente la colpa a qualcun altro e l’azienda risponde con elenchi di cose fatte, senza alcun passo avanti. Ai copparesi servono istituzioni in grado di programmare servizi". L’associazione, nei prossimi giorni, consulterà i cittadini cui sarà chiesto "se hanno avuto problemi da quando è stata spostata l’automedica e, nel caso vi abbiano fatto accesso, se il CAU ha risposto alle loro necessità".

Valerio Franzoni