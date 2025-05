Casa di Comunità, porte aperte a tutti: "Riunito il volontariato"

"Porte aperte alla Casa della Comunità di Portomaggiore e Ostellato", si è svolta sabato una giornata dedicata alla scoperta dei servizi socio-sanitari del territorio e alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini. L’iniziativa era promossa dall’Azienda Usl di Ferrara, con il patrocinio dei Comuni di Portomaggiore e Ostellato. L’appuntamento si è tenuto presso la Casa della Comunità di Portomaggiore e Ostellato, un punto di riferimento per la salute, la prevenzione e la presa in carico integrata dei bisogni della cittadinanza, e ha visto la partecipazione, oltre che di operatori sanitari, associazioni di volontariato e realtà del territorio, anche dei sindaci di Portomaggiore e Ostellato, Dario Bernardi ed Elena Rossi. Tanti i cittadini che hanno partecipato negli spazi interni alle attività di presentazione dei servizi, banchetti informativi relativi ai servizi e alle attività anche di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale e dei medici di medicina generale, simulazioni di manovre di rianimazione cardio polmonare grazie al personale del 118. Molte le attività in programma anche negli spazi esterni della struttura, dove sono stati allestiti gazebo e banchetti, e organizzati momenti di condivisione ed intrattenimento, grazie al contributo di numerose associazioni di volontariato del territorio. "Le Case della Comunità devono dare risposta proprio alla comunità di riferimento – ha sottolineato la direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini – e quindi sul nostro territorio provinciale ve ne sono con caratteristiche diverse l’una dall’altra, perché le diverse comunità hanno sì dei bisogni comuni, ma anche esigenze specifiche. La casa della comunità è proprio il luogo in cui l’Azienda sanitaria, l’amministrazione, i cittadini e le associazioni di volontariato possono trovarsi tutti insieme per fare progetti utili ai bisogni di tutti".