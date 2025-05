Casa di riposo, pinzini e musica per gli anziani

Si preannuncia una domenica pomeriggio di solidarietà a Gavello, presso la Casa di Riposo “Madonna Pellegrina”. Con “Insieme regaliamo sorrisi”, evento domani alle 16, sarà un’occasione speciale per trascorrere del tempo in compagnia degli ospiti, dei famigliari, del personale della struttura, delle associazioni e dei volontari del territorio, al fine di creare un’atmosfera familiare e accogliente. Il pomeriggio sarà poi arricchito dell’aspetto conviviale, grazie ai pincini e ai salumi preparati dai volontari di Avis Bondeno. Non mancherà l’intrattenimento musicale dal vivo.

"Un caloroso e sentito ringraziamento alla Fondazione Braghini Rossetti che da quasi trent’anni gestisce magistralmente la struttura, garantendo un ambiente sereno e confortevole agli anziani ospiti – è il punto dell’assessore alle Pari opportunità, Francesca Aria Poltronieri –. Una menzione naturalmente anche ad Avis, i cui volontari sono sempre in prima linea per il territorio e le sue iniziative. Sarà un pomeriggio all’insegna del sorriso e della condivisione di bei momenti in particolare da parte degli ospiti e dei loro famigliari, costruendo un’atmosfera dal sapore leggero e accogliente".

Un modo per regalare un sorriso agli anziani, insieme al cuore pulsante del paese, ossia le associazioni del territorio. I volontari sono sempre in prima linea per sostenere il prossimo. In questo caso gli ospiti della casa di riposo, alcuni dei quali sono lontani dalle famiglie di origine. In questo modo viene creato proprio quel clima familiare che manca, grazie alla conviviabilità e alla musica che sarà un accompagnamento costante e allegro.