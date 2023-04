Casa distrutta, anziana spostata in struttura Codifiume, l’abitazione divorata sabato dalle fiamme è ancora inagibile e la novantenne proprietaria è ora alla casa famiglia ’Farfalla’

La sua casa in via Fascinata, a Santa Maria Codifiume, sabato è stata divorata dal fuoco che l’ha devastata, rendendola inagibile. Con i pompieri, intervenuti in forze da Molinella, Portomaggiore, Ferrara e Bondeno, costretti a impiegare due ore per spegnere, idranti alla mano, anche l’ultimo braciere (nella foto). Ed ora lei, un’esile vecchietta di 90 anni, proprietaria ed inquilina dell’abitazione, dove era assistita da una badante, è costretta a vivere in una struttura per anziani: la casa famiglia "Farfalla", che, dal giorno dell’incendio, scoppiato sabato scorso, intorno alle 13, la sta ospitando. Come spiega la responsabile del centro di accoglienza, situato tra l’altro a poca distanza dalla palazzina andata in fumo, in una traversa di via Fascinata, "non è ancora dato a sapersi per quanto, se in via temporanea o per sempre". I termini dipendono dai tempi di ripristino dell’alloggio, distrutto, e dagli accordi che verranno presi col figlio. Di certo c’è che adesso la nonnina, passata la paura, sta comunque ancora soffrendo per quanto successo, e per l’aver perso quanto di caro aveva costruito nel corso della vita.

Alla sua veneranda età, e in un ambiente che dovrà condividere con altre persone rimaste sole, si trova come a dover ricominciare tutto daccapo, ed anche senza la presenza amica della badante che da anni l’accudiva.

Quella stessa badante che l’ha aiutata a mettersi in salvo, uscendo in tutta fretta dall’appartamento, mentre alcuni vicini lanciavano l’allarme raccolto dai Carabinieri che hanno rilevato il caso ed avviato le indagini. Tra le cause più accreditate, al di là di un ipotetico corto circuito, ci sarebbe un cero votivo, posto sul comodino della camera da letto, al piano rialzato, da dove è scaturito il rogo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Non è ancora dato a sapersi come e perché, ma a quanto pare la fiammella ha attecchito alle coperte, bruciato tendaggi, mandato arrosto porte e finestre, annerito muri, carbonizzato mobili e suppellettili, poi tutto accatastato fuori, in cortile. Non c’è stato nessun ferito, solo tanto panico e spavento e momenti che l’anziana non dimenticherà facilmente anche nelle prossime settimane.

