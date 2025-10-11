’Casa e Bottega’, riapre il ristorante inclusivo

Dal prossimo 28 ottobre riapre "Casa e Bottega", la ristorazione inclusiva a Caprile di Codigoro, con più laboratori, più autonomia e maggiori opportunità. Il ristorante-laboratorio nato quattro anni fa, grazie al progetto di Asp del Delta Ferrarese "Vivere e coltivare autonomie", partito come laboratorio formativo protetto, oggi rappresenta una realtà in continua crescita. Con il supporto della cooperativa Cidas, si rivolge a giovani adulti con disabilità, oggi sono 16 le persone coinvolte, che, passo dopo passo, sperimentano percorsi concreti verso l’autonomia, l’autodeterminazione e l’inclusione lavorativa. Il progetto vede da un lato, il laboratorio di cucina e quello dedicato all’orto, articolati su 5 giorni, uno in più rispetto allo scorso anno, dei quali quattro dedicati alle attività specifiche e uno dedicato a momenti di confronto e approfondimento, bilanci di competenza, autonomia personale, orientamento al lavoro. Dall’altro, il ristorante vero e proprio, aperto al pubblico dal 28 ottobre e pronto a servire ai commensali portate legate alla tradizione e preparati anche con i prodotti dell’orto. "L’obiettivo – spiega Asp del Delta Ferrarese – è creare esperienze lavorative reali, anche per chi in autonomia difficilmente potrà accedere a un’occupazione tradizionale. Vogliamo garantire il diritto all’autodeterminazione, a vivere in un contesto stimolante e dignitoso. Casa e Bottega non è un semplice locale, ma una sfida culturale e sociale: come ente pubblico abbiamo scelto di sostenere un’attività inclusiva, per dimostrare che, anche con autonomie ridotte, può esistere un contesto lavorativo possibile.