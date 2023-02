Casa funeraria: stanziati 2,5 milioni "Così più dignità per il commiato"

È stato affidato in queste ore l’incarico di progettazione della nuova casa funeraria, struttura che avrà sede nei locali dell’attuale centro per l’impiego (che si trasferiranno in un altro luogo), in via Fossato di Mortara 78, negli spazi dell’ex macello. L’investimento complessivo per il completamento della riqualificazione si aggira sulla cifra di 2,5milioni di euro, fondi che sono stati stanziati da Amsef, azienda costituita e controllata al 100% da Ferrara Tua. "Diamo concretezza a un progetto che abbiamo fortemente voluto – dice il sindaco Alan Fabbri – per dare maggiore dignità al momento del commiato e per il recupero funzionale di un immobile di valenza storica. Sottolineo – prosegue il primo cittadino – che si tratta di un intervento che introdurrà servizi aggiuntivi senza consumare suolo, né posare cemento, e senza aumentare le cubature, dal momento che recuperiamo un edificio esistente e lo rifunzionalizziamo. Tutto sarà realizzato nella più assoluta compatibilità ambientale e sfruttando anche il parcheggio già presente". "Si compie un passo importante per Amsef, che si appresta così a potenziare i servizi e a creare migliori condizioni per dare maggiori riservatezza, tutela e rispetto per i cittadini in visita ai propri cari defunti. Un obiettivo atteso e a cui abbiamo lavorato con l’Amministrazione e Ferrara Tua, investendo importanti risorse", dice Aldo Manfredini, amministratore unico di Amsef. L’edificio al centro dell’intervento del Comune si sviluppa su tre piani, per 1.100 metri quadrati. Al piano terra hanno sede la fioreria e il servizio di trasporto funebre. Al primo piano, spazi oggi in uso ai centri per l’impiego, saranno realizzati i locali del commiato e una sala per le funzioni. Il secondo piano sarà dotato di nuovi spogliatoi per gli operatori, di celle per la conservazione delle salme e la tanatocosmesi, con un ulteriore locale polifunzionale. Una volta terminata la progettazione si procederà con l’iter di selezione pubblica per individuare l’impresa che realizzerà i lavori. Ogni passaggio d’intesa con Soprintendenza e l’Asl.