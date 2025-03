Paura a ‘Casa Mesola’: operai intossicati nella coop ortofrutticola

Mesola, 2 marzo 2025 – Sarebbe stato causato da un errore nella miscelazione del depuratore, il principio di intossicazione che, ieri mattina intorno alle 9,30, ha colpito diciassette operai della storica cooperativa Casa Mesola.

Secondo una prima ricostruzione, un addetto nella pulizia del depuratore avrebbe per sbaglio mescolato cloro con un’altra sostanza chimica, il policloruro di alluminio, provocando una reazione gassosa nel depuratore utilizzato per la pulizia dei radicchi. Da qui si sarebbe originato il principio di intossicazione per alcuni dipendenti. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dalle forze dell’ordine. Per quanto riguarda le 17 persone coinvolte, per nessuna è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono stati tutti stabilizzati sul posto a causa dell’irritazione alle vie aeree superiori.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco di Codigoro e carabinieri, sono intervenute tre ambulanze e una macchina medicalizzata del 118 nonché il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Ausl. A causare l’incidente, potrebbe essere stata una manovra errata da parte di un operaio. Quest’ultimo invece di versare una quantità residuale di cloro, necessaria per la depurazione degli ortaggi, per errore avrebbe introdotto un componente chimico, il policloruro di alluminio, impiegato invece per il lavaggio delle pavimentazioni all’interno dello stesso stabilimento. Ne è conseguita una reazione chimica immediata, che ha provocato all’operaio bruciore a naso e gola, tosse, gonfiore agli occhi e difficoltà respiratorie. I colleghi che lavoravano nelle immediate vicinanze sono stati solo marginalmente investiti dalla miscela gassosa e hanno manifestato, seppur in forma più lieve, i medesimi sintomi. A quel punto si è subito mobilitata la macchina del soccorso.

L’operaio che aveva inalato direttamente la sostanza tossica sprigionata dalla reazione chimica è stato preso in carico per primo dai soccorritori del 118, ma dopo una visita accurata e dopo essersi ripreso ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso per accertamenti ulteriori. Del resto, dopo esser stati visitati anche gli altri colleghi, non avendo riportato conseguenze particolari, se non fastidio a naso e gola, non si sono recati in ospedale. Così il sindaco Lisa Duò: “Per fortuna l’incidente non ha comportato gravi conseguenze. Le indagini ricostruiranno con precisione l’accaduto”.