’Casa mia’, il libro di Kahriman su Sarajevo

Oggi alle 18.30 è di scena all’Ego’ Lounge di via Fausto Beretta 23 il quinto incontro della rassegna letteraria ’Racconti sotto l’ulivo’ proposta dall’Ego’ Silver House in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali. Sarà la volta di Nermin Kahriman che parlerà del suo libro ’Casa mia’ con la giornalista Giorgia Pizzirani. "Un appuntamento particolare – spiegano gli organizzatori – e lo si può intuire anche dal sottotitolo ’Sarajevo vive e vivrà per sempre’. Infatti l’autore, dopo aver vissuto in Italia a Bolzano fino ai sedici anni, fuggito con la madre e i fratelli dalla guerra, è poi tornato con la propria famiglia a Sarajevo perché come dice lui stesso “ringrazio sempre di essere stato al riparo dal conflitto grazie all’Italia e agli italiani. Ad un certo momento della mia vita però, ho sentito la necessità di tornare a casa e far conoscere al popolo italiano la Bosnia-Erzegovina, divenendo un anello di congiunzione fra i mondi a cui appartengo“. A Sarajevo ha fondato una agenzia viaggi “Bella Bosnia Tour” non solo per una questione lavorativa quanto per il grande amore che nutre nei confronti della sua nazione. Per l’agenzia ha scritto un libro a fumetti “Sarajevo amore mio” e poi si è dedicato alla scrittura di questo Casa Mia” in cui evidenzia il suo sogno principale che è la felicità del suo popolo al di là e al di sopra delle differenze religiose ed etniche. In questo libro il suo patriottismo non rappresenta quelle feroci ideologie che fecero della Bosnia un campo di battaglia. Attraverso le immagini che richiamano le vicissitudini della sua famiglia durante quella guerra, che furono vicissitudini di tanti, prova a rammentare a tutti quanto la guerra sia nemica dell’uomo, una guerra purtroppo tornata di moda in questa malandata e debole Europa. Nelle sue pagine ricorda, parlando del padre e della madre, che la guerra è da sempre uno sbaglio a maggior ragione nella regione balcanica, dove non c’è stato nessun vincitore. Infine vuole mettere in guardia contro la martellante propaganda degli attuali governanti che potrebbe deviare la mente di qualche giovane e cambiare nuovamente le carte in tavola, ma è anche convinto che la nuova generazione non commetterà gli errori di quella precedente, abbiamo costruito una pace retta sulle differenze culturali, imparando a vivere finalmente in armonia". Al termine dell’appuntamento rinfresco dell’Ego’ Lounge, ma, dopo l’incontro, il locale propone una cena con l’autore per proseguire in maniera conviviale la serata: info e prenotazioni 324 533 2707.