Casa museo Remo Brindisi, più giorni di apertura

COMACCHIO

È stata potenziata l’apertura della Casa Museo ‘Remo Brindisi’. Grazie all’affidamento dei servizi museali civici al concessionario Po Delta Tourism, a partire da giovedì sono in vigore i nuovi orari di apertura della Casa Museo al Lido di Spina, che sarà visitabile: dal 9 marzo al 28 maggio dal giovedì alla domenica dalle 10 -12.30 e dalle 15 -18.30; dal 29 maggio al 31 agosto dalle 19 alle 23 tutti i giorni, escluso il lunedì; dal 1 settembre al 31 ottobre dal giovedì alla domenica dalle 10 -12.30 e dalle 15 -18.30. "La rete museale di Comacchio è uno dei fiori all’occhiello del nostro patrimonio storico-culturale che merita un’adeguata valorizzazione - dichiara l’assessore alla Cultura, Emanuele Mari -. Proprio per questo, in collaborazione con il concessionario abbiamo ampliato le fasce di apertura della Casa Museo Remo Brindisi per aumentarne la fruibilità, con più giornate a disposizione per visitare il museo ed estendendo gli orari". L’amministrazione comunale è impegnata, inoltre, nell’organizzazione delle celebrazioni per i cinquant’anni dalla prima apertura della Casa Museo, della quale nel 2023 cade la ricorrenza.

v.f.