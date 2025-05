Casa ortolano, un gestore per rilanciarla

La giunta comunale ha approvato l’avvio dell’asta pubblica per l’affidamento in concessione del complesso immobiliare “Casa dell’Ortolano”, nel suggestivo vallo delle antiche Mura cittadine, in via Bologna 1/g.

Il progetto, frutto di un investimento di oltre 2,8 milioni di euro, mira a valorizzare il patrimonio storico e naturalistico della città, trasformando l’antico sito colonico in un innovativo polo turistico e culturale. L’intervento prevede spazi per l’ospitalità, la ristorazione, attività didattiche e servizi per cicloturisti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra turismo sostenibile e identità locale.

"Fin dal 2019 abbiamo creduto nel potenziale della Casa dell’Ortolano, trasformando quello che era conosciuto come l’ex Casa dei Polli, un luogo abbandonato e degradato alle porte delle mura e della città, in un simbolo di rinascita. L’obiettivo è farla diventare la porta d’accesso al circuito delle Mura, un punto di incontro vivo e accogliente con alloggi per cicloturisti, un bistrot dove assaporare la tradizione gastronomica locale e spazi didattici dedicati alla cultura rurale. Oggi, dopo un investimento di 3 milioni di euro e un intervento attento alla sostenibilità e alla memoria storica, entriamo nella fase più importante: l’apertura dell’asta pubblica. Il nostro obiettivo è selezionare un gestore capace di cogliere e valorizzare questa visione, promuovendo un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che dia nuova vita a questo spazio, generi occupazione e arricchisca l’offerta turistica e culturale della nostra città", è il commento del sindaco Alan Fabbri.

"L’asta pubblica per la Casa dell’Ortolano rappresenta una tappa cruciale in un percorso di rigenerazione urbana che racconta una Ferrara capace di coniugare memoria e innovazione. Cerchiamo non solo un gestore, ma un vero e proprio partner culturale e imprenditoriale, che sappia fare di questi spazi un luogo vivo, inclusivo e sostenibile. Un punto di riferimento per turisti, cicloturisti, famiglie e cittadini, dove si intrecciano accoglienza, enogastronomia, cultura e didattica".