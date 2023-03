Casa per gli anziani, conclusi i lavori

Conclusi gli interventi di riqualificazione della Casa residenza anziani ‘A. Nibbio’ effettuati dal Comune di Comacchio, sono da subito disponibili cinque posti residenziali a libero mercato con retta giornaliera di 73 euro. Possono accedere alle nuove collocazioni anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. L’accoglienza prevedrà i seguenti servizi: animazione, personale infermieristico e socio assistenziale qualificato, fisioterapista, vitto e alloggio. Il ricevimento potrà essere a tempo indeterminato o anche temporaneo, cioè garantita per il tempo necessario al rientro in buone condizioni presso il domicilio.