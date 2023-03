Casa salute, inagibile l’ingresso Si accede dalla parte posteriore

L’ingresso 2 della Casa della SaluteComunità di Copparo (porta di accesso ex camera calda in via S. Giuseppe) è temporaneamente inagibile a causa di un guasto tecnico. Per accedere alla struttura, come spiega dall’Ausl Ferrara, rimangono aperti l’ingresso posteriore presso il cortile interno vicino alla zona mensa, l’ingresso di servizio vicino alla Radiologia (zona scarico) per accogliere gli utenti in barella e su sedia a rotelle, e l’ingresso principale in via Roma 18 per gli utenti. La momentanea chiusura dell’ingresso 2 è segnalata da apposita cartellonistica per indirizzare l’utenza verso l’entrata principale o posteriore. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino. L’obiettivo è limitare i disagi e ritornare in brevissimo tempo alla normalità.

v.f.