"Casa, sport e studio: priorità ai giovani"

Giulia Bettarelli ha 33 anni, è responsabile amministrativa dello studio di famiglia che si occupa di investimenti in campo immobiliare e finanziario e sta per laurearsi in Giurisprudenza. In vista delle elezioni di giugno ha scelto di candidarsi a consigliera comunale con la lista civica di Andrea Maggi. Una scelta maturata perché, spiega Bettarelli, "intendo portare il mio contributo affinché Ferrara sia una città sempre più vicina ai giovani". Nello specifico la candidata elenca tre punti che vede come proprie priorità. "Primo – elenca –, mi impegnerò a favorire l’insediamento di studentati a Ferrara con alloggi disponibili a prezzi calmierati per gli studenti fuorisede poiché reputo che l’integrazione degli stessi nella città costituisca una risorsa non solo economica ma anche di vivacità. Secondo, mi impegnerò ad aumentare il numero di incentivi che favoriscano un miglior accesso alla residenza per le giovani coppie sia che si tratti di affitto che di acquisto di immobile: nello specifico mi riferisco a convenzioni con istituti di credito o gruppi bancari per l’accesso al credito fondiario per la prima casa. Reputo, inoltre, che sia necessario un supporto tecnico di professionisti qualificati che orientino correttamente nella scelta le giovani famiglie". Terzo, conclude, "mi batterò per ottenere voucher per tutti i giovani under 35 agevolando l’accesso alle attività sportive poiché reputo che lo sport sia e debba essere alla portata di tutti in quanto utile alla formazione personale di ogni individuo".