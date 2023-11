Casacche, palloni e pattini. Alle associazioni vanno mille euro

Nuova boccata d’ossigeno per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di Bondeno. A meno di due mesi dai contributi per le attività straordinarie, il Comune promuove un nuovo bando per l’acquisto di attrezzature sportive e kit sanitari. La capienza economica è pari a 16,5mila euro, e i contributi alle associazioni potranno arrivare fino al 90% delle spese sostenute, fino a 1100 euro per ciascun beneficiario.

Per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche sono ammesse spese di due tipologie. Da un lato, per l’acquisto di attrezzature quali ad esempio il materiale di protezione individuale le casacche, i tappeti, i palloni, i pattini, le racchette e altro ancora. Dall’altro lato, sono consentite anche le spese per l’acquisto di kit sanitari come i kit di primo soccorso e i defibrillatori. "Un contributo diretto per agevolare e incentivare le associazioni del territorio a potenziare o migliorare le propria attrezzature – sono le parole del sindaco Simone Saletti, e dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati –, che arriva immediatamente dopo il bando per i sostegni alle attività straordinarie svolte dalle società nel corso della precedente stagione sportiva. Grazie a questa nuova fase di contributi, le associazioni dilettantistiche del territorio potranno con più facilità colmare eventuali mancanze da un punto di vista sanitario oppure saranno in grado di ammodernare parte delle loro dotazioni indispensabili per la pratica sportiva degli atleti. Dato che ogni associazione riveste un ruolo cruciale nella promozione dell’attività fisica e quindi del benessere individuale e sociale – chiosano Saletti e Bonati –, come Amministrazione abbiamo scelto di stimolare e aiutare ulteriormente i nostri preziosi soggetti sportivi". Il bando sarà divulgato tramite il sito web dell’ente.