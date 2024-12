Casaglia: la rinascita commerciale con Pasticceria Dulcis e Street Arci

Nella frazione di Casaglia poche attività e si spengono i servizi. Lo specchio è sicuramente la strada principale che attraversa Casaglia, la Sp19 via Giovanni Ranuzzi. Qui è possibile notare lo scheletro di un vecchio distributore, un centinaio di metri prima ancora visibile l’immobile che ospitava un supermercato, anch’esso emigrato in un territorio vicino. Una realtà dove è divenuto noto per la sua specialità gastronomica dei ‘Balanon’, piatto protagonista nel mese di maggio di una sagra organizzata dalla pro loco di Casaglia. Le uniche attività a dare vitalità e presenza per i residenti sono rimaste due. E sempre su via Ranuzzi. Una è lo ‘Street Arci Casaglia’, con una nuova gestione che ha saputo animare con appuntamenti a tema negli orari di aperitivi, colazioni al mattino oltre punto d’incontro per i residenti, ma anche per persone di passaggio. A poca distanza c’è un altro stabile, dove da tempo ha chiuso l’unica tabaccheria e edicola di Casaglia, mentre a fianco, da maggio 2023, ha aperto una nuova attività. Si tratta di una scommessa imprenditoriale tutta al femminile. Il nome è ‘Pasticceria Dulcis’, dove la titolare è Romina Chinaglia, con il supporto della dipendente Rita Ferrari. Due storie diverse, ma che si sono intrecciate proprio a Casaglia: "Abitavo a Mirabello – racconta Rita –, poi dopo ho colto questa richiesta arrivata dalla titolare e mi sono trasferita a Casaglia dove ora abito. L’attività è una delle poche presenti qui, purtroppo la frazione si sta svuotando. Dispiace vedere come ce ne siano così poche, anche la tabaccheria qui al nostro fianco ha chiuso da tempo. Se hai necessità anche semplicemente delle sigarette, deve spostarti a Ravalle o addirittura a Ferrara".

Nel suo racconto poi aggiunge: "Qui siamo presenti, permettendo un servizio di pasticceria e anche fornitura del pane. I residenti possono almeno avere un punto di riferimento". La titolare Romina Chinaglia, aggiunge: "Ho creduto in questa attività, puntando su prodotti artigianali preparati da noi. Così facendo riusciamo a fidelizzare i clienti. Importante mantenere vive queste realtà anche attraverso la presenza di negozi e attività. In questo periodo natalizio stiamo preparando i nostri panettoni". In conclusione, Romina sottolinea: "Si è creduto di investire qui a Casaglia e l’auspicio che altre attività possano fare la stessa scelta". Un territorio, quello di Casaglia, che si sviluppa sulla Sp 19, che in queste ultime settimane è al centro di alcuni disagi alla viabilità per chi viene da Pontelagoscuro. Infatti, per consentire l’esecuzione di lavori di ripresa frane nello scolo Nicolino, a partire da lunedì 25 novembre, in via Vallelunga, nel territorio comunale di Ferrara, è stata prevista l’interruzione del transito veicolare, in diverse fasi per tratti successivi, tra via Padova e la strada provinciale 19, fino al termine degli interventi.