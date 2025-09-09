Casaglia, stop alle feste fino all’alba: scattano i controlli anti degrado

Ferrara, 9 settembre 2025 – Casaglia, non è ancora finita. La prossima festa alla sala polivalente – a quanto si apprende dai manifestati che tappezzano la città – si svolgerà il 19 settembre. Nonostante le lamentele e l’esposto dei residenti della frazione per gli schiamazzi e il degrado lasciato dopo i bagordi, gli organizzatori non si danno per vinti e hanno previsto un altro evento.

Intanto, dopo la prima segnalazione del 15 agosto, l’assessore alla sicurezza Cristina Coletti, sempre in prima linea per tendere una mano ai residenti in difficoltà, si è già messa al lavoro per evitare altri disagi.

È lei stessa confermarlo: “Dopo la prima segnalazione giunta a mezzo email al Comune del 15 agosto scorso, ci siamo immediatamente attivati per approfondire quanto riferito dai cittadini della frazione – sottolinea l’assessore –. Dalle informazioni raccolte, è emerso che l’immobile che ospita le attività descritte è di proprietà della società cooperativa Casa del Popolo di Casaglia. Da ulteriori approfondimenti è risultato che si tratta di un immobile privato, suddiviso in due parti: in una parte è dato in concessione al circolo Arci di Casaglia, dall’altra è una sala polivalente, che viene concessa per più attività. Il 14 agosto scorso è stata data in concessione ad un’associazione formata da soggetti stranieri che attraverso le loro iniziative arrecano disagi alla comunità”.

La sala polivalente di proprietà delle case popolari affittata a una cooperativa di stranieri

Coletti è in campo per salvaguardare la tranquillità delle famiglie della frazione: “Mi sono personalmente attivata contattando gli autori della segnalazione e, come Comune, ribadiamo con fermezza la volontà di fare tutto ciò che è nelle nostre competenze per arrivare alla risoluzione della situazione. Sono state già allertate tutte le forze dell’ordine e la macchina dei controlli è attiva da settimane. Sono stati altresì avviati i contatti con la direzione della cooperativa che organizza tali eventi. Da maggio, l’associazione ha organizzato complessivamente 3 iniziative e nell’ultima (nella notte tra il 14 e 15 agosto) c’è stato anche l’intervento sul posto dei carabinieri. Continueremo ad effettuare tutti i controlli possibili, di concerto con tutte le Forze dell’Ordine, per accertare l’utilizzo improprio della proprietà e per evitare che si reiterino nel tempo gli episodi spiacevoli che vedono i partecipanti a queste iniziative violare le proprietà private dei vicini. Invitiamo i residenti a continuare a segnalare e a fornire ulteriori elementi che ci consentano di prendere provvedimenti certi per chi disturba la quiete di Casaglia”.

La proprietà dei muri della sala polivalente appartiene all’amministrazione delle case popolari di cui la presidente è Benedetta Galante: “Stamattina (ieri per chi legge) ho ricevuto la visita della questura in relazione alle feste a Casaglia. Ho mostrato il regolare contratto di locazione con persone straniere. La sala può essere usata sia per le feste che come magazzino. Il fatto che le persone escano dalla sala durante le feste e facciano cose che infastidiscono, non può essere imputato agli organizzatori. E neanche a noi che abbiamo dato in affitto la sala. Non gestiamo noi queste feste”.