Casanova: "Subito interventi seri Salviamo la costa dalle mareggiate"

LIDI

Chiede un intervento urgente a difesa della costa, l’europarlamentare della Lega – ID Massimo Casanova (foto), riferendosi a quanto accaduto lo scorso novembre a seguito di una eccezionale mareggiata. "Nei bellissimi lidi ferraresi – afferma in una nota - il tanto conclamato sistema di difesa della costa della regione Emilia-Romagna ha registrato ben due falle nella protezione a mare, di cui una ripetutasi a pochi giorni di distanza dall’evento del 22 novembre scorso, nel medesimo punto. Una vicenda che mi ha molto amareggiato dal momento che, già nel 2021, ebbi modo di evidenziare, su segnalazione di un esperto del settore, l’alto rischio connesso a quel tratto di costa e, soprattutto, la complessiva situazione legata alle quote del retrostante territorio, posto sistematicamente sotto il livello medio marino". Sulla questione coste, Casanova ha anche presentato una interrogazione all’ Unione Europea a difesa del patrimonio demaniale italiano: "Da informazioni assunte sul posto all’indomani della prima rottura di Lido Nazioni, avvenuta praticamente in corrispondenza di quella di Lido Volano - Località Madonnina, lo squarcio è rimasto aperto per oltre due giorni – prosegue -: circostanza inaccettabile considerata la facilità dell’intervento da realizzarsi. Le acque del mare, fortunatamente, dopo avere interessato la pineta e i limitrofi terreni agricoli, si sono canalizzate nel Lago delle Nazioni, che ha svolto in questo caso le funzioni di cassa di colmata. È di tutta evidenza che, se non ci fosse stato il lago, si sarebbe registrato un vero e proprio disastro per il territorio, i cui danni reali, in ogni caso, potranno essere valutati solo tra qualche tempo, quando la contaminazione della salsedine avrà purtroppo il suo effetto su colture, pineta, territorio e fauna". Secondo Casanova, "il semplice ripascimento libero non risolve. Né può essere possibile cavalcare la teoria della ‘buncherizzazione’ della costa che nulla ha a che vedere con la tutela del mare e della balneazione", e conclude: "Auspico che si intervenga con misure serie ed urgenti. L’appello è a chi ha la competenza a livello regionale di difendere il nostro straordinario territorio".