Casanova Venice Ensemble venerdì al Barattoni

Lo spettacolo dei Casanova Venice Ensemble chiude la stagione di SipariOstellato. L’appuntamento nel Teatro Barattoni è per venerdì prossimo alle 21 con la grande musica italiana. Le stagioni invernali dei Teatri del Delta 2023 si chiudono a Ostellato con una serata che permette a tutte le generazioni di ripercorrere la musica italiana attraverso brani immortali che rappresentano una pietra miliare nella storia della canzone d’autore del nostro Paese.

Si esibiranno come voci soliste Vittorio Zambon, Chiara Dal Santo e Aline Cararro, special guest Chiara Luppi; inoltre tromba solista Gianluca Carollo, orchestra e coro di dodici elementi diretti dal maestro Costantino Carollo Una serata-evento che permette alle tante generazioni che hanno conosciuto e amato la grande musica italiana di ripercorrerla attraverso brani immortali, che rappresentano pietre miliari nella storia della canzone d’autore.

Dal sodalizio Battisti-Mogol a Lucio Dalla, da Bocelli a Zucchero, a Modugno e tanti altri: successi che non smettono di stupire per la straordinaria alchimia tra musica e parole.

Uno spettacolo musicale dedicato ai più grandi artisti dei nostri tempi necessita di "ingredienti" di qualità quali sa offrire una grande orchestra ritmico-sinfonica come il Casanova Venice Ensemble, completa di ritmica, fiati e archi, il coro e voci capaci di cimentarsi in repertori di elevata difficoltà, fino alle inimitabili voci di Mina, Claudio Villa, Albano, Pavarotti. Il tutto sotto la direzione e supervisione dell’eclettico maestro Costantino Carollo, per uno spettacolo di grande impatto sonoro ed emotivo.

Franco Vanini