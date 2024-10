Caschi rossi dalla Regione: "Così salveremo più vite"

A Bondeno per formarsi su come intervenire in caso di incidenti dove i mezzi coinvolti sono di ultima generazione, dalle auto elettriche ai grossi automezzi che sono alimentati a gas naturale liquefatto. Sabato sono arrivati a Bondeno, alla sala 2000 di viale Matteotti, più di settanta vigili del fuoco provenienti dai venticinque distaccamenti volontari dell’intera regione Emilia Romagna. "E’ stato un incontro importante – spiega il capo distaccamento di Bondeno Claudio Baravelli – perché ci siamo affacciati al futuro. Dobbiamo sapere come intervenire in caso di incidente con questo tipo di autoveicoli. L’idea – aggiunge – mi è venuta quando ho visto che questo tipo di autoveicoli, che prima incontravamo raramente, erano sempre più spesso sulle nostre strade. Era necessario avere una formazione specifica, perché è fondamentale entrare nell’ottica di avere competenze accurate, che i relatori del convegno ci hanno illustrato". Tanti i temi trattati dal GNL - GPL - GNC , auto elettriche e ibride. "Un enorme grazie va ai relatori di questa giornata – sottolinea Baravelli - Fabio Baracchi, Daniela Coluzzi del Comando di Modena, Alessandro Bellonzi del comando di Ravenna, Gabriele Malagoli del comando di Reggio Emilia, Daniele Urbinati del comando di Rimini. Ringraziamo poi Ferrara, che ha partecipato con il Comandante provinciale Antonio Del Gallo e Enrico Franceschini". Il sindaco Simone Saletti ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Formazione e cuore. L’Associazione Al Ramiol, della sagra del tartufo di Bondeno, con il presidente Mattia Bagnolati, il segretario Luigi Zapparoli e il gruppo, si sono messi ai fornelli e hanno apparecchiato le tavole, offrendo il pranzo ai 70 partecipanti al corso. "Un grazie per la generosità del Ramiol che da sempre si mette a disposizione dei Vigili del Fuoco volontarI", sottolinea l’ex capo distaccamento Michele Marchetti impegnato per l’associazione Amici dei vigili del fuoco volontar.

Claudia Fortini