’Casco Matto’ entra in geriatria: "Pandoro in dono per un sorriso"

Il Motoclub ’Casco Matto’ ha consegnato pandorini natalizi ai pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Cona. Il sodalizio prosegue, per la seconda edizione, questa iniziativa dal titolo ’Un pandoro per un sorriso’.

Dopo l’arrivo delle moto all’Ingresso 1, il gruppo si è diretto in Reparto per la consegna dei doni. Ad ognuno dei pazienti ricoverati è stata consegnata, da un socio del Motoclub, una scatolina contenente 10 pandorini senza glutine, grandi come un cioccolatino. "L’idea di questa iniziativa mi è venuta nel 2022 – mette in evidenza la presidente di Casco Matto, Debora Marangoni – quando, dopo essere andata a consegnare delle colombe pasquali sempre in geriatria, ho visto i sorrisi che mi hanno regalato i pazienti per questo semplice regalo. Sono rimasta talmente commossa che ho deciso, insieme al direttivo del Casco Matto, di continuare e renderlo un evento annuale come la consegna delle colombe a Pasqua".

Il motoclub ’Casco Matto’. La passione per la moto, l’amicizia e la voglia di dar vita ad un modello nuovo di Associazione hanno determinato una riunione conviviale di otto amici nella serata del 10 gennaio 2020. L’idea di mettersi in gioco, di fare questa “pazzia”, ha determinato la scelta del nome del Motoclub: Casco matto. Viaggiare in sella ad una moto e scoprire posti nuovi sono passioni a cui nessun amante della moto saprebbe rinunciare. Ma poi si pensa che ci sono persone i cui bisogni sono altri, persone che forse non potranno mai salire su una moto e il cui scopo è solo riuscire a vivere dignitosamente e per le quali l’aiuto del prossimo diventa essenziale. E allora perché non far convivere il divertimento con qualcosa di più grande? L’obiettivo di Casco matto è unire la passione per la moto con il desiderio di aiutare il prossimo.