Case affittate agli immigrati. Tre le persone denunciate

PORTOMAGGIORE

Alcune irregolarità nel permesso di soggiorno e nelle comunicazioni, obbligatorie, di dare ospitalità a quindici connazionali, hanno fatto scattare denunce e sanzioni per quattro extracomunitari. É il risultato dei controlli che sono stati eseguiti ieri durante un’operazione congiunta tra carabinieri e agenti della polizia locale. Ieri, infatti, Nella mattinata di ieri, i militari dell’Arma della Compagnia di Portomaggiore, congiuntamente agli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni ’Valli e Delizie’, hanno dato corso a un servizio straordinario sul territorio comunale di Portomaggiore, finalizzato al contrasto del fenomeno del sovraffollamento abitativo.

All’esito dei controlli eseguiti dalle forze dell’ordine, che hanno interessato complessivamente una trentina di cittadini stranieri, domiciliati in sei abitazioni di una palazzina sita nei pressi della stazione ferroviaria, uno è stato deferito perché risultato irregolare sul territorio nazionale, mentre altri tre sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 15.000 euro, avendo omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza che ospitavano, presso le rispettive abitazioni, ben quindici connazionali. Un’operazione che sarà ripetuta nel prossimo periodo, come già annunciato da carabinieri e polizia locale. E non solo per verificare la bontà degli affitti, ma anche in altri ambiti, come reati contro il patrimonio.

re.fe.