Case della comunità, arriva lo psicologo

Le case della comunità si arricchiscono di una ulteriore figura professionale per rispondere in modo più completo ai bisogni dei cittadini: lo psicologo di comunità. Il nuovo servizio attivato dall’Ausl è già disponibile da settembre nelle case della comunità di Ferrara, Comacchio e Bondeno. Il servizio offre consultazioni orientate al sostegno psicologico nelle diverse fasi del ciclo di vita, in presenza di difficoltà di adattamento ad eventi stressanti come conflitti famigliari e di coppia, supporto alla genitorialità, patologie organiche croniche, lutti. Oltre agli psicologi già presenti nelle case della comunità, che garantiscono consultazioni cliniche su richiesta dei medici di medicina generale, il progetto attuale amplia la loro presenza ed approfondisce la loro funzione attraverso la stretta integrazione con gli infermieri di famiglia e di comunità in una più stretta condivisione con le risorse del territorio.