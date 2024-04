Case di riposo, i legali: "Ora nuove indagini"

Una richiesta di archiviazione "assolutamente incomprensibile" a fronte di un quadro probatorio tale da rendere "non solo ragionevole, ma addirittura probabile la condanna degli indagati". I familiari degli ospiti delle residenze Caterina e Paradiso contagiati o deceduti a causa del Covid non accettano l’ipotesi che l’inchiesta sui focolai di nelle due case di riposo finisca in archivio. Gli avvocati Gian Luigi Pieraccini e Piero Giubelli, difensori delle persone offese, hanno quindi già depositato l’opposizione all’istanza della procura, chiedendo al giudice l’imputazione coatta degli indagati o almeno la disposizione di nuove indagini. Nell’inchiesta sui focolai Covid nelle residenze Caterina e Paradiso furono iscritte nel registro degli indagati sei persone, i vertici delle due strutture per anziani (le ipotesi di reato, lo ricordiamo, sono omicidio colposo, epidemia colposa e maltrattamenti).

Il documento depositato da Pieraccini parte da un assunto. "La sussistenza dei delitti in oggetto di contestazione provvisoria – si legge nelle prime righe – emerge dalla puntuale indicazione, nel testo della richiesta di archiviazione, dei risultati delle indagini preliminari. Ciononostante gli elementi raccolti sono stati ritenuti insufficienti a provarla". Da questa premessa, il difensore di pazienti e familiari passa ad elencare quanto emerso dall’attività investigativa, concentrandosi, si diceva, sul secondo focolaio della residenza Caterina, scoppiato tra il gennaio e il febbraio del 2021. Ripercorse le tappe della vicenda e i risultati dell’inchiesta, il legale chiede al giudice per le indagini preliminari di rigettare l’istanza di archiviazione e di disporre l’imputazione coatta degli indagati. In alternativa, Pieraccini propone che vengano disposte ulteriori attività di indagine, specificando quali. Tra le richieste di approfondimento figurano l’audizione di Saverio Parisi in ordine ai rilievi espressi nelle memorie difensive e il conferimento di un incarico ai due consulenti tecnici affinché svolgano una perizia unitaria. Il legale richiede poi accertamenti relativi all’organizzazione strutturale dei laboratori che processavano i campioni e una nuova audizione del responsabile delle attività socio-sanitarie dell’Ausl, oltre ad accertamenti su quali infermieri o operatori siano responsabili dei presunti maltrattamenti nei confronti degli ospiti della Caterina.

Discorso analogo per le parti offese assistite da Giubelli. "Gli stessi elementi evidenziati nella richiesta di archiviazione – specifica il legale – evidenziano le mancanze, le omissioni, il mancato rispetto di opportune cautele da parte dei responsabili delle strutture". Il legale chiede quindi al giudice di effettuare nuove indagini, sentendo una serie di testi, acquisendo documentazione sanitaria, cartelle cliniche e disponendo una perizia in contraddittorio per stabilire se la struttura abbia rispettato le linee guida vigenti. Perché, chiosa l’avvocato, "tali gravi fatti si verificarono allorquando il fenomeno pandemico e le più elementari misure per evitarne la diffusione erano ampiamente note". Ora la palla passerà al giudice, che dovrà fissare un’udienza nella quale discutere l’opposizione delle persone offese.

f. m.