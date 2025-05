Case di riposo nel mirino. Falsi attestati per Oss, oltre cento gli indagati

Per ottenere quel lavoro in una casa di riposo della provincia aveva fatto carte false. Letteralmente. È infatti risultato fasullo il certificato di qualifica professionale di una operatrice socio-sanitaria in servizio nella struttura in questione. Il documento, stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nas, sarebbe stato ottenuto pagando 800 euro a un soggetto residente in provincia di Salerno e senza frequentare il corso di formazione necessario per conseguirlo. Una circostanza che ai militari è apparsa troppo singolare per essere un caso isolato. E i sospetti si sono ben presto rivelati fondati. L’allargamento delle indagini su quella vicenda ha portato a scoprire una vasta rete di presunte irregolarità che interessava non solo la nostra, ma ben 27 provincie per un giro d’affari di oltre 93mila euro. La scoperta degli uomini del Nas ha portato all’apertura di una maxi inchiesta sfociata ieri mattina nell’esecuzione di 107 decreti di perquisizione personale e locale emessi dalla procura di Salerno a carico di altrettanti indagati per falsità commessa da privati in atto pubblico.

I primi accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di individuare altri Oss in servizio in alcune case di riposo del territorio estense, tutti con attestati ritenuti falsi. Da qui, il balzo a livello nazionale. L’ulteriore attività investigativa si è soffermata sull’analisi dei conti correnti intestati al destinatario dei pagamenti, il quale risulta disoccupato e comunque non impiegato in enti di formazione per operatori socio sanitari. Il lavoro degli inquirenti ha dunque evidenziato che il salernitano, nel corso del tempo, aveva ricevuto numerosissimi bonifici bancari, di cui molti con causali inequivocabilmente riconducibili non soltanto al rilascio di attestati di qualifica professionale, ma anche di certificati di laurea e diplomi di maturità.

I numeri dell’indagine sono da capogiro. Nel complesso, da dicembre 2021 a oggi, sono stati registrati sui conti finiti sotto la lente degli inquirenti bonifici sospetti per circa 93mila euro. Le perquisizioni, si legge in una nota della procura di Salerno, "sono finalizzate al rinvenimento e al consequenziale sequestro degli attestati in possesso degli acquirenti e che riportano intestazioni di vari enti di formazione estranei alla vicenda, oltre a ogni altra cosa o traccia pertinente il reato in possesso degli indagati".

Federico Malavasi