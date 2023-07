Case e aziende devastate "Non si trovano più i vetri"

di Mario Bovenzi

Ventri in frantumi nelle abitazioni e nelle imprese; l’acqua che filtra; operai costretti a restare a casa perché diventa difficile lavorare in capannoni dove piove acqua. "Certe tipologie di vetro non si trovano più, stiamo correndo da una parte all’altra della provincia sotto l’onda di migliaia di chiamate. Ci sono ristoranti chiusi, come fai ad accogliere i clienti se nelle sale le finestre sono sventrate? Stiamo sudando sette camicie ma non possiamo fare i miracoli", a parlare è Mauro Monesi, 64 anni, in pensione. E’ rimasto a lavorare per dare una mano al figlio Davide. Fanno i vetrai, da generazioni. "Mai avrei pensato di trovarmi davanti ad uno scenario del genere. Entri nelle aziende, alzi la testa e vedi una scia di distruzione. Vetri e vetri in frantumi, in quei capannoni hai la sensazione di essere in guerra. Ed è una guerra stiamo combattendo. Contro il tempo". La loro impresa è a Cento, una delle zone colpite dalla prima ondata di maltempo. Quella che si è abbattuta sabato pomeriggio su San Bartolomeo – la zona est della città – XII Morelli, Dosso, Sant’Agostino. Ha fatto il vetraio per una vita, voleva staccare Mauro, restare per aiutare il figlio. Si è trovato davanti un’impresa impossibile. Dice ancora, mentre sta montando un vetro in una fabbrica, il telefonino incollato all’orecchio. "Ci vuole più personale, ragazzi che abbiamo voglia di fare questo mestiere, l’artigiano. Invece ormai siamo sempre meno, in questi giorni ce ne siamo accorti. Il telefono suona, suona ancora. E tu corri, cerchi di assicurare le persone. Ma come fai?". Il vetro ormai non si trova più. Ancora: "Prendiamo le misure, gli ordini, ma spieghiamo anche che bisogna aspettare. Un ristorante di questa zona è chiuso, stiamo cercando di fare presto. Ma non puoi lottare contro i mulini a vento".

Che hanno le sembianze, quantomai reali, di chicchi di grandine come arance, raffiche di vento che hanno portato via insegne e con quelle la voglia di andare avanti di tanti imprenditori. Suona la stessa campana a Sant’Agostino. C’è l’impresa dei fratelli Valerio e Valeria Balboni. Un’azienda di famiglia, fondata dal papà Vittorio. "Abbiamo subito tanti danni anche noi – racconta la titolare –, al tetto, ai pannelli solari. In questa situazione già difficile facciamo il possibile per aiutare chi ci chiama, diamo loro la precedenza". Installano vetri nelle abitazioni, una corsa che sembra non avere fine, tra ordini, materie prime che ormai non arrivano più. "Lavoriamo non stop, pranziamo nell’azienda per cercare di ottimizzare i tempi. Ormai è così da giorni. Un quadro che non accenna a cambiare". Per lavorare hanno coperto con teli i macchinari, riparato il tetto per evitare che piova dentro. "Non ci fermiamo, dobbiamo farlo per noi e per le persone che stanno lottando con questa emergenza", conclude.