"Case e imprese devastate, la Regione non paga. Anticipiamo dalle casse del Comune 400mila euro"

Tetti divelti, abitazioni e attività produttive allagate, strutture e alberi crollati. Erano immagini del maltempo del 17 agosto 2022. Immediatamente si mise in moto la catena degli aiuti, fra cui quelli ai cittadini e alle imprese con l’annuncio dei ristori di 5 e 20mila euro. "Fondi che devono arrivare per il tramite della Regione – dice il sindaco Simone Saletti – e che alla fine del 2023 ancora non sono arrivati". Fondi che il Comune di Bondeno ha deciso di anticipare prelevando la somma di 416,5 mila euro dalle proprie casse per intervenire in aiuto delle famiglie e attività. "Una misura concreta – è la netta opinione del sindaco –. Si sta parlando della prima finestra di liquidazione delle richieste di ristori, ma quello che conta non sono i numeri. Si tratta di persone in carne ed ossa le cui abitazioni o realtà produttive sono state danneggiate dalla tromba d’aria e dagli allagamenti del 17 e del 19 agosto 2022. Persone verso le quali abbiamo il dovere di dare risposte per far sì che possano recuperare le spese sostenute". I mandati di pagamento saranno emessi dagli uffici dell’Ente nel più breve tempo possibile. Del totale prelevato dalle casse comunali, poco più di 196mila euro saranno destinati ai ristori verso le abitazioni, 220mila andranno a riparare i danni delle imprese. A dicembre dello scorso anno tutti coloro che avevano subito danni avevano potuto fare domanda per i ristori. A febbraio 2023, terminata l’istruttoria, il Comune aveva provveduto a inoltrare alla Regione gli elenchi delle domande, integrati a maggio. Poi, a ottobre, il Comune aveva trasmesso alla Regione la richiesta di trasferimento delle risorse per 416,5 mila euro. Richiesta alla quale da via Aldo Moro avrebbero dovuto rispondere entro trenta giorni. A due mesi di distanza ancora non sono pervenuti gli atti di trasferimento delle risorse. Tante furono le imprese danneggiate, tra queste un’azienda di moda in via Carlo Ragazzi. L’amministratore delegato Nicola Cappelli (foto) si è trovato con un danno di 100mila euro. "E c’è andata bene, ci sono aziende completamente devastate". Ma di quei soldi anche lui non ha visto un euro. Sono andati avanti, come tanti, rimboccandosi le maniche.