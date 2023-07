Case e negozi nel mirino Diminuiscono i furti, ma sono oltre la metà del totale dei crimini

I furti calano, ma rimangono la principale piaga che intacca la sicurezza della nostra città. Al punto che, statistiche alla mano, rappresentano oltre la metà dei reati denunciati sull’intero territorio ferrarese. Il contrasto ai colpi nelle abitazioni e nei negozio è in cima alle priorità delle forze dell’ordine. Si tratta però di un nodo difficile da sciogliere, con responsabili che vengono catturati o denunciati soltanto al termine di lunghe e complesse indagini. L’attività di controllo del territorio, il lavoro di attento sopralluogo dopo ogni singolo episodio e i provvedimenti emessi nei confronti di alcuni ladri seriali hanno permesso di migliorare sensibilmente il dato relativo ai furti consumati nel capoluogo.

Per rendersi conto della situazione, basta raffrontare i numeri del primo semestre del 2023 con quelli del 2019, ultimo anno precedente alla pandemia e quindi confrontabile con il quadro attuale. Nel 2019 sul territorio comunale di Ferrara erano stati denunciati nel complesso 1.954 furti. Oggi l’asticella si ferma a quota 1.489. Cioè circa cinquecento furti in meno. I Colpi in esercizi commerciali (compresi i taccheggi) sono scesi da 206 a 142. Il tutto inserito in uno scenario nel quale i reati totali sono scivolati dai 3.879 del primo semestre di tre anni fa ai 3.372 di oggi. Stringendo il focus sui soli furti denunciati alla polizia di Stato, il risultato non cambia. Nel 2019 erano 411, mentre nei primi sei mesi del 2023 sono stati 309. In termini percentuali si parla di un calo del 25%. Un dato interessante è quello dei furti di auto, passati dai quattro dei primi sei mesi del 2019 agli zero di quest’anno. Per quanto riguarda i reati nella loro complessità, le denunce in questura sono scese dalle 844 del 2019 alle 735 di oggi. La ragione di questo calo può essere riconducibile a più fattori. Il primo è senz’altro l’aumento dei controlli da parte delle forze di polizia, in linea con la forte attenzione prestata al fenomeno da parte del questore Salvatore Calabrese. Nel giro di pochi mesi sono raddoppiate le identificazioni di persone, così come sono cresciuti i servizi interforze o quelli con l’aiuto del Reparto prevenzione crimine di Bologna. La lente delle forze dell’ordine non punta solo sulla città e sui quartieri più a rischio, ma anche sulle frazioni, spesso bersaglio prediletto dei ladri.

Di fondamentale importanza anche l’azione di indagine condotta dopo ogni razzia (con l’intervento della scientifica per rilevare tracce e impronte) e le tante denunce e segnalazioni dei cittadini. La piaga dei furti non viene combattuta solo sul fronte dei colpi in abitazione e nei negozi (i più diffusi e vissuti con fastidio dalla popolazione), ma anche sul versante dei borseggi e dei furti di biciclette. Quello che ancora manca a Ferrara, spiegano gli addetti ai lavori, è un importante sistema di telecamere e Targa System, forse l’arma più efficace per contrastare le scorrerie dei ladri.

Federico Malavasi