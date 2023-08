Case e negozi restano al buio "Senza condizionatori non si lavora"

E’ il secondo anno che si fanno i conti con il fenomeno delle “notti tropicali”, tollerabili grazie ai sempre più inseparabili climatizzatori, nelle case e nelle attività. Si immagini di dover tollerare queste temperature senza l’aiuto di un po’ d’aria fresca. E’ quanto sta succedendo in questi giorni a Copparo. Numerosi cittadini stanno segnalando l’assenza di corrente nelle loro abitazioni, sopratutto durante la notte. Le vie interessate sono molteplici, da viale Idris Ricci a via Bandiera, passando per via Comunale. Interessate non soltanto abitazioni ma anche attività, dove il disagio si è fatto sentire maggiormente. E’ il caso del Forno “Di Ghirardelli Lorella”, che si trova proprio in viale Ricci, dove a causa dello spegnimento delle celle, il pane non ha potuto mantenersi per via dei processi di lievitazione, risultando invendibile.

La titolare ha espresso rimostranze con queste parole: "Stamattina alle 4 mi sono svegliata e sono venuta al forno, salvo scoprire che i frigo erano tutti spenti, le sette celle del pane non erano in funzione il processo di lievitazione del pane, non controllato e mantenuto a determinate temperature, ha portato a non poter vendere nulla. Ho perso il mio guadagno per oggi e non solo. Ho contattato il comune per sapere qualcosa ma nulla, il mio gestore che mi ha detto di non essere al corrente di niente e di contattare il numero verde. L’ho fatto ma non mi hanno nemmeno risposto. Se sono in corso dei lavori, ce lo dicano in modo da organizzarci".

Parole condivise anche dal negozio vicino, specializzato in vendita di ortaggi, la proprietaria afferma: "Io non ho avuto perdite economiche significative, ma comunque abbiamo bisogno dei climatizzatori affinché gli ortaggi si mantengano ad una certa temperatura". Opinione condivisa anche dal Bar Sport di fianco, che senza corrente non ha potuto aprire i battenti e da numerosi cittadini che sui social hanno espresso disagio, sopratutto i più anziani. Evidentemente la causa è un sovraccarico energetico, tuttavia disguidi da risolvere in fretta.

Jasmine Belabess