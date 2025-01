Case, ecco il piano per recuperare 73 alloggi

Uno stanziamento di quasi 850mila euro per realizzare un piano di interventi per il recupero di 73 alloggi del patrimonio residenziale pubblico, in città e nelle frazioni. È quanto verrà effettuato grazie a risorse di amministrazione che l’assessorato alle Politiche abitative ha trasferito ad Acer per dare corpo a un programma finalizzato ad aumentare l’offerta di case popolari, a beneficio dei nuclei familiari inseriti nella graduatoria. Questo intervento segue quello già compiuto fra il 2020 e il 2022, periodo in cui sono stati recuperati 123 alloggi, frutto di un altro stanziamento di risorse comunali pari a quasi 770mila euro.

"Ciò che verrà realizzato – spiega l’assessore Cristina Coletti – è un piano di recupero straordinario per i numeri in campo. Grazie a una strategica azione pianificatoria, andremo ad ampliare il numero di alloggi assegnabili, rispondendo così con concretezza alla richiesta di fabbisogno abitativo sul territorio comunale. Il programma prevede il pieno recupero della funzionalità di 73 alloggi vuoti, trasformandoli in ambienti accoglienti e adeguati alle aspettative di chi sta attendendo di vedersi riconosciuto un proprio diritto con l’assegnazione di una casa popolare".

I fondi sono derivanti dalle somme provenienti dai riscatti delle aree Peep. "Questo meccanismo – aggiunge – rappresenta un utilizzo virtuoso delle risorse, che ha già dato risultati tangibili con la prima riqualificazione di 123 abitazioni, a cui si aggiungeranno le case oggetto di lavori nei prossimi mesi. Al nostro primo insediamento, nel 2019, abbiamo trovato una situazione con centinaia di case inabitabili. Da allora abbiamo destinato oltre 1 milione e 600mila euro di risorse comunali per il recupero di 200 alloggi vuoti, traducendo nei fatti una pianificazione di ristrutturazioni che non era mai stata fatta con una tale portata. Alla domanda di alloggi stiamo rispondendo con un’attenzione sempre più crescente".

L’elenco che individua i 73 immobili da rigenerare è stato condiviso da Comune e Acer. I lavori interesseranno alloggi situati in città, nelle vicinanze del centro, così come nei quartieri della prima periferia come Barco e via Bologna, e nelle frazioni come Pontelagoscuro, Cassana e Porotto.