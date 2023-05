Case evacuate per fare brillare due bombe

Martedì saranno fatti brillare due bombe da mortaio. Con una ordinanza il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha disposto la nuova temporanea evacuazione di alcune abitazioni in via Bissarre e il divieto di attività e circolazione in via Canap, Bissarre e Bertoni nel corso delle operazioni di bonifica di due ordigni bellici inesplosi. Durante lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un fondo agricolo era stata rinvenuta una bomba da mortaio di medio calibro. Il 12 aprile l’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore” ha eseguito un intervento di bonifica e, nelle immediate vicinanze del primo ordigno segnalato, ha rinvenuto un secondo ordigno dalle medesime caratteristiche. Entrambi sono stati occultati in sito, senza che sia stato possibile effettuare la distruzione per mancanza di idonea area di brillamento.