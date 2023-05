Case famiglia, il "sì" alle ’regole’ fa arrabbiare i sindacati

La Conferenza territoriale socio-sanitaria approva all’unanimità il regolamento provinciale per il funzionamento delle case famiglia, ma Cgil, Cisl e Uil sono contenti a metà. Nel senso che "non sono state recepite le modifiche aggiuntive elaborate nel corso di un confronto avuto l’estate scorsa". In particolare, il riferimento dei confederali, è all’applicazione, all’interno di queste strutture, della contrattazione collettiva nazionale, funzionale a garantire "diritti, salari, orari e formazione adeguati, oltre al riconoscimento della professionalità dai lavoratori". Al contrario, scrivono Cgil, Cisl e Uil in una nota, "la Conferenza ha ritenuto che sia il gestore (la casa famiglia) a scegliere quale contratto di lavoro applicare, rendendo possibile l’applicazione di contratti pirata o non di settore, favorendo così il dumping contrattuale e conseguentemente una competizione sui costi, a scapito dei tanti lavoratori che operano nelle case famiglia e della qualità dell’assistenza offerta agli utenti. E’ una scelta che non condividiamo: il riferimento al contratto nazionale di lavoro non compare nemmeno fra gli elementi qualitativi". Ed ecco che arriva la contro-iniziativa: "Scriveremo – fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori – a tutti i consigli comunali che nelle prossime settimane saranno chiamati a recepire il regolamento, affinché vengano ricevute le nostre richieste a tutela del lavoro e del servizio ai cittadini. Siamo consapevoli – chiudono – che molto resterebbe ancora da recepire e da formulare in termini di requisiti e garanzie aggiuntive, anche rivedendo a livello nazionale alcuni aspetti dell’attuale legislazione, ma un segnale va dato anche a livello locale. Continueremo in ogni caso a sollecitare a livello locale attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio costanti da parte degli Enti preposti, così come continueremo a farci parte attiva nel vigilare, segnalare e contrastare le criticità di cui verranno a conoscenza, perché i casi di inadempienze contrattuali o di tentativi di sopruso sono davvero tanti, ed è noto a tutti". D’altra parte, aggiungono i rappresentanti dei lavoratori, "nelle case famiglia si concentra una fetta importante della risposta alla crescente richiesta sociale di assistenza, a fronte di una popolazione anagraficamente sempre più anziana".