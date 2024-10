Case Famiglia, nuovo regolamento con focus sulla sicurezza

"Il tema della Case Famiglia è delicato e merita la giusta attenzione da parte delle istituzioni, ognuna per le proprie competenze e responsabilità. Questo è un regolamento completo, a mio avviso fatto bene e che tocca tutti i vari aspetti. In primis la dignità e il benessere degli ospiti, il benessere e la tutela dei lavoratori e la sicurezza sulle strutture e sugli impianti". Lo ha detto il vice sindaco di Codigoro con delega ai servizi sociali Francesco Fabbri (nella foto), nel presentare il nuovo regolamento delle case famiglie che solo nel codigorese sono 5. Nel nuovo testo viene data una maggiore attenzione per la qualificazione dei lavoratori e per la loro sicurezza. E’ prevista una redazione della Lista delle Case Famiglia di qualità, per quei soggetti gestori che dimostrino di possedere gli elementi qualificanti e non si potranno attivare nuove o più Case Famiglia nello stesso immobile o in immobili contigui. Sarà richiesta una maggiore attenzione sugli aspetti epidemiologici, con richiesta del documento per la Valutazione e il Controllo dei Rischi ed infine viene introdotta una definizione maggiormente precisa degli obblighi del legale rappresentante delle strutture in caso di sospensione/cessazione attività. Il nuovo regolamento tutela gli utenti e le loro famiglie, che scelgono di avvalersi dei servizi offerti da queste strutture e verrà fornito ai soggetti che attivano e gestiscono le Case Famiglia utili indicazioni sui requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento necessari per l’avvio e la qualificazione del servizio erogato. "Come Comune ci impegneremo – ha concluso Fabbri – affinché questo regolamento venga fatto rispettare su tutto il codigorese".

c. c.