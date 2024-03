Case famiglia, ora c’è anche il regolamento

BONDENO

Case famiglia private soggette ai controlli del comune. Il consiglio comunale di Bondeno ha approvato nei giorni scorsi un regolamento, che unisce di fatto tutte le realtà della provincia. A Bondeno si apprende, dall’assessore ai servizi sociali e vice sindaco Francesca Piacentini "ce n’è solo una". Vigarano Mainarda invece, che ha approvato il regolamento già diversi mesi fa, ha almeno tre realtà di queste tipo, gestite dai privati, vissute da anziani autosufficienti in villette condivise con gli altri dove hanno anche spazi individuali. Tra Vigarano e Coronella sono appartamenti protetti dove gli anziani, seguiti e accuditi, fanno anche attività, come ad esempio collaborare a preparare i pasti oltre a vivere momenti di socializzazione ed incontro grazie agli educatori, puntando il più possibile sul mantenimento delle autonomie. Il regolamento è provinciale, e riguarda "Il funzionamento e la vigilanza delle strutture caratterizzate da bassa intensità assistenziale – si legge nella delibera - , che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti compresi gli eventuali diurni". Vengono chiamate "Case famiglie o appartamenti protetti". Il regolamento riguarda anche altre strutture per anziani e adulti con disabilità fisica o psichica, o per soggetti con disabilità psicologica. Ed è qui, guardando al futuro e anche ai progetti previsti in futuro, che il regolamento interesserà concretamente anche Bondeno. Parole che si fanno atti, che diventano vincolanti e indicano, forse per la prima volta così chiaramente, che sono i Comuni a dover vigilare su queste strutture private.

"Gli ospiti che possono essere accolti nelle Case Famiglia devono trovarsi in condizioni di autosufficienza o di parziale non-autosufficienza – si legge nel nuovo regolamento - tale comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana". Dal regolamento al censimento delle strutture di questo tipo: "Presso le case famiglia, individuate dal regolamento – si legge - non possono essere accolte le persone non autosufficienti gravi o con gravi disturbi comportamentali, incompatibili con la vita di comunità e le persone affette da patologie complesse caratterizzate da un profilo di instabilità". "Si tratta di un regolamento provinciale che riguarda le residenze a bassa intensità assistenziale – conferma l’assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini -. Al Comune rimane un obbligo di vigilanza perché aprono senza autorizzazione al funzionamento a differenza delle case di riposo. Noi provvederemo ad adempiere a questo obbligo a tutela degli ospiti nell’ottica di verificare che queste strutture funzionino nel rispetto dei requisiti richiesti".

Claudia Fortini