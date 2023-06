Case per single, a Ferrara il record di acquisti

di Cristina Rufini

Ferrara, una città per single. Eh sì. Il capoluogo estense è la città che lo scorso anno ha fatto registrare la più alta percentuale di acquisti da parte di single. Lo racconta un’indagine del Gruppo Tecnocasa: il 47,3% degli acquisti registrati nel 2022 sono stati da parte di persone che poi sono andate a vivere da sole negli appartamenti scelti. In realtà la tendenza all’incremento da parte di chi vive da solo è iniziata già da qualche anno, ma che Ferrara potesse essere in cima alla classifica del Belpaese un po’ sorprende. Superando non solo Bologna – in realtà si tratta di un testa a testa tra le due città emiliane, considerando che la percentuale felsinea è del 47,1, quindi la differenza è di qualche manciata di contrattati in meno rispetto agli estensi – ma anche città metropolitane come Milano, Roma e Torino, che sono rispettivamente al 3, 4 e 5 posto della classifica stilata per il 2022. Un comun denominatore che unisce i capoluoghi ai primi posti della classifica, è la presenza delle università. "In tutti i capoluoghi esaminati – spiegano da Tecnocasa – le percentuali non scendono mai sotto il trenta per cento e si tratta per la maggior parte di città universitarie sempre molto attrattive per acquirenti giovani e single.

In regione. Ovviamente essendo Ferrara la città con più alta percentuale di acquisti da parte di single, spicca anche in Emilia-Romagna, pur se come accennato con un testa a testa con Bologna, di poco sotto. Seguono, in regione, Reggio Emilia (44,6%) al terzo posto Rimini (35,1%) al quarto, Parma (33,3%) al quinto e Ravenna (31,1%) al sesto. Le percentuali più basse in Italia le troviamo al sud, a Napoli, dove solo il 26% degli acquisti sono stati fatti da single.