Case popolari, Fabbri attacca: "Perego riempia di migranti la sua reggia grande e vuota. Sarà lui il candidato del Pd?"

"Che sia l’arcivescovo Perego il candidato sindaco del centrosinistra?". È l’ultima provocazione al fiele che alimenta uno scontro che dura, ormai da anni, e che vede contrapporti il sindaco Alan Fabbri e l’arcivescovo della diocesi di Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego. Lo strappo si consuma stavolta sulla questione case popolari. Le dichiarazioni rilasciate da Perego al nostro giornale, l’altro giorno, per il primo cittadino sono fumo negli occhi. Così Fabbri torna sulla battaglia volta a tentare di preservare il criterio della residenzialità storica nell’ambito dell’assegnazione degli alloggi popolari. Criterio che, invece, la Regione sta tentando di eliminare. Ma torniamo al post di Fabbri.

"Consiglio a monsignor Perego – così il primo cittadino - di iniziare a riempire di migranti il suo palazzo e di lasciare le case popolari ai ferraresi. La sua reggia non solo è molto grande, ma mi sembra anche piuttosto vuota. È facile fare i caritatevoli con i soldi e i beni degli altri, molto meno unire con coerenza parole e fatti". Tutto nasce, come abbiamo detto in premessa, dalle parole pronunciate dal vescovo sulle nostre colonne: "Le vecchie regole sono discriminatorie – così Perego - . Il diritto alla casa è legato alla persona e non al cittadino, considerando le sue condizioni di povertà e disagio in senso generale".

La visione del sindaco è diametralmente opposta. "Io continuerò a pensare che le case popolari siano prima di tutto proprietà dei cittadini – si legge in un passaggio del post affidato alla pagina istituzionale del sindaco - né del vescovo né della Regione, perché costruite con i sacrifici delle nostre generazioni. Ritengo più giusto affidare gli alloggi a chi ha investito da più tempo in questo territorio. E qui non è solo una questione di italianità, ma di rispetto per chi paga le tasse da sempre e si è trovato improvvisamente in difficoltà". Non è solo una questione di "italianità", precisa Fabbri a scanso di equivoci. "In questo grande contenitore – fa presente - ci sono italiani e anche tanti stranieri ben integrati, che hanno scelto di vivere onestamente nel nostro territorio e che contribuiscono da anni al welfare della nostra Regione".

E qui arriva l’attacco politico. "Continuare ad assecondare questa follia ideologica, tutta interna all’area ‘schleiniana’ del Partito Democratico – è la non farà altro che alimentare le tensioni sociali, il razzismo e l’ingiustizia sociale. Mi dispiace molto che il presidente Bonaccini non intervenga a distanza di diversi giorni dallo scoppio della polemica che ha fatto il giro d’Italia". Una polemica della quale non solo Fabbri si intesta la paternità, ma sulla quale è intenzionato ad andare fino in fondo. Tant’è che, sempre all’interno del post, lancia un appello molto chiaro ai cittadini. "La battaglia delle case popolari va sempre peggio – scandisce Fabbri - . Non solo la Regione non intende fare un passo indietro, forse già caduta nelle mani di Elly Schlein, ma ci sono addirittura i sindacati che pressano per eliminare anche i tre anni di residenza. Bisogna reagire subito con una raccolta firme e una mobilitazione di massa per cercare di invertire la rotta e assicurare alle nostre famiglie, dopo anni di sacrifici, un futuro dignitoso in una casa, e non sotto un ponte". Di qui, la richiesta al governatore della Regione.

"Chiedo al presidente Bonaccini – così il sindaco - di riprendere immediatamente le redini della sua Regione, poi esorto tutti i sindaci, di qualsiasi orientamento, e che in questi anni hanno dato punteggi aggiuntivi ai residenti storici, di uscire allo scoperto e di non essere servi del proprio partito di appartenenza, ma di combattere nell’interesse dei propri cittadini". Ormai, tra Perego e Fabbri la frattura è insanabile. E quella sulla residenzialità storica è solo l’ultimo terreno di scontro.