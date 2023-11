"Case popolari nel degrado: adesso basta"

"Mentre la giunta Bernardi si appresta ad approvare il nuovo progetto di case popolari nelle ex scuole medie di via Roma, il resto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica va a catafascio". E’ l’attacco ad alzo zero di Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di Centro Destra Civico, sulla gestione degli appartamenti popolari, ritenuta fallimentare. Ed entrano nel dettaglio: "Sono diverse le segnalazioni di disagi, ormai sempre crescenti, di inquilini che lamentano assenza di manutenzione e completa incuria degli alloggi popolari, tra le ultime le segnalazioni di malfunzionamento delle fogne che creano imbarazzi e disturbi più che giustificati". Il riferimento è al caso che abbiamo portato all’attenzione sul nostro giornale, nel quartiere africano, risolto da Acer proprio in settimana. Ecco come si presenta il panorama del patrimonio edilizio popolare a Portomaggiore: "Sono circa duecento gli appartamenti ERP (Edilizia residenziale pubblica) assegnati, molti dei quali con problemi di vario genere e segnalati da tempo all’amministrazione comunale. A questi si aggiungono altri settanta appartamenti inoccupati e inagibili per mancanza di attenzione, risorse e impegno da parte della giunta Bernardi". I consiglieri di Centro Destra Civico evidenziano quello che a loro dire è un caso emblematico della gestione della giunta Bernardi. "Oltre al danno la beffa. Mentre il patrimonio residenziale pubblico comunale risulta oggettivamente malgestito, è ormai noto l’avanzamento del faraonico progetto dell’amministrazione targata Pd di ristrutturazione delle ex scuole medie di via Roma per ricavare otto appartamenti di case popolari, finanziati da un progetto europeo (l’ormai celeberrimo Pnrr ndr) per 2,3 milioni di euro che, con l’ultima variazione di bilancio del Comune, è lievitato di ulteriori 300 mila euro, per complessivi 2,6 milioni, a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime. Una spesa folle a fronte dei pochi metri quadrati a disposizione per ogni singolo alloggio popolare. Non è dato sapere se il progetto prevede la sistemazione dell’ampio giardino, delle recinzioni esterne e di altre pertinenze". Una gestione dell’edilizia popolare che ha indotto il Centro Destra Civico a una battaglia più incisiva dai banchi del consiglio comunale: "Abbiamo già protocollato un accesso agli atti per ricevere una analisi dettagliata e aggiornata dell’intero patrimonio pubblico e della sua gestione, comprese le liste d’attesa e le assegnazioni tra famiglie italiane e straniere che, come per gli anni precedenti, segnano l’impostazione ideologica e meramente assistenzialista".

Franco Vanini