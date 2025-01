Case popolari, più richieste: "Investiamo sugli alloggi"

E’ pronto un piano straordinario di recupero alloggi per il 2025. Nel dicembre scorso è stata approvata dal consiglio comunale di Portomaggiore la nuova convenzione per l’affidamento della gestione del patrimonio di alloggi pubblici ad Acer; la convenzione durerà 10 anni e prolunga quella in scadenza a fine dello scorso anno. E’ stata l’occasione per il sindaco Dario Bernardi di fare il punto sulla gestione degli alloggi: "Nel 2024, abbiamo investito circa 150 mila euro che hanno fruttato il recupero di 7 alloggi, 3 assegnati e 4 in corso di assegnazione, oltre ad alcune manutenzioni straordinarie importanti in via Giordano Bruno a Portomaggiore e via Arginello a Runco. Abbiamo inoltre iniziato e portato avanti insieme ad Acer, guardando alle disponibilità di bilancio, un ragionamento molto sensato di efficientamento, quello di vendere patrimonio inutilizzato e poco appetibile per ottenere risorse da investire in manutenzioni e recupero alloggi vuoti appetibili, in modo da metterli a reddito.

Nel 2024 questo percorso ha dato un esito molto interessante e ha consentito di ricavare 137mila euro da vendite, da mettere a disposizione per recuperi e manutenzioni. A queste risorse sommiamo quelle di nostra competenza derivanti dall’incasso dei canoni e anche quelle del piano straordinario di recupero della Regione Emilia-Romagna, per noi pari a 75 mila euro. Nel 2025 quindi avremo circa 242mila euro residui da investire che è una somma importante".

Con questa somma, è previsto al momento il recupero di 11 alloggi, di cui un intero complesso edilizio a Portorotta (la frazione più vicina al capoluogo), in via Anime, con 5 appartamenti oltre ai 3 che sono già occupati. Investire su condomìni completamente di proprietà pubblica aiuta, perché non ci sono i problemi dei condomini misti, dove non sempre i proprietari privati sono adempienti rispetto alla loro quota e dunque i lavori si fatica a farli. Gli altri 6 alloggi che recupereremo sono di varie metrature collocati nel capoluogo. "ll 2025 – insiste il primo cittadino – vedrà l’avanzamento del progetto di riqualificazione delle ex scuole di via Roma, per creare 8 alloggi di varie metrature, questo finanziato con fondi Pnrr. Con questo contiamo di soddisfare una parte importante della graduatoria su varie tipologie di nuclei familiari". Conclude con una panoramica: "Dei circa 190 alloggi pubblici assegnati al 31 dicembre 2023, il 78% sono assegnati a nuclei italiani e il 22% a nuclei stranieri. Cerchiamo di sistemare alloggi delle metrature adeguate per dare soddisfazione a entrambe queste tipologie di richiesta". Franco Vanini