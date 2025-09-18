Case svaligiate, razziati gioielli e ricordi di famiglia

"Attenzione, ladri a Gallo". E’ questo l’allarme lanciato ieri mattina tra gli abitanti della frazione di Poggio Renatico che si sono trovati a fare i conti con delle visite indesiderate e spiacevoli che portano via preziosi ma soprattutto ricordi. "In mattinata verso le 10 – è un primo racconto - 4 persone col volto coperto hanno provato a entrare in casa dei miei genitori in via Saldone. Hanno un Mercedes grigio chiaro vecchio modello e pare non siano italiani". Una signora in pieno centro però, si è trovata casa svaligiata. "Mio figlio è uscito di casa alle 10, il mio dirimpettaio è sempre seduto in giardino fino alle 11, e io sono rientrata alle 12.30. Nel framezzo, mi sono entrati in casa – è il racconto di Federica Pellegrino - abito proprio di fronte alla scuola elementare, quasi in piazza, dove c’è sempre gente che gira ma a quanto pare non è stato un deterrente". E prosegue. "Sono stati velocissimi puntando solo alle stanze o alle aree mia e di mia figlia – dice - Sono entrati forzando la porta blindata che, quando sono tornata a casa ho trovato chiusa dovendola aprire con la chiave. A quel punto ho trovato in sala dei cassetti aperti e in bagno, la luce accesa con cassetti aperti ma ho dato la colpa a mio figlio. Quando però sono salita al piano superiore ho visto. Tutto devastato. Tutto buttato. Ho avuto i brividi dappertutto. Terribile". E racconta. "La cucina non l’hanno toccata – prosegue - sono andati in sala, in bagno e si sono concentrate sulla mia camera da letto, quella di mia figlia femmina, poco quella del figlio maschio, nella cabina armadio dalla mia parte. Non erano interessati alle cose tecnologiche ma solo ai preziosi e all’oro. Hanno rovesciato le scatoline tutte sul letto e hanno anche fatto la scelta, concentrandosi su fedi o su ciò che c’era di consistente. Hanno portato via un valore ingente".

l.g.