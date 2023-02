Caserma polizia locale, il Sulpl "Hanno vinto le nostre proposte No alla biblioteca nella sede"

"Con il taglio del nastro si è finalmente concluso il percorso ad ostacoli, durato anni, che ha portato la polizia locale di Ferrara a dotarsi di una nuova sede". A 24 ore dall’inaugurazione della nuova sede dei ‘berretti bianchi’ in via Tassoni, la segreteria del sindacato Flpl-Diccap-Sulpl esprime la propria soddisfazione per la realizzazione del progetto. "Come organizzazione sindacale di categoria – si legge in una nota – esprimiamo la massima soddisfazione nel vedere come le proposte a suo tempo da noi convintamente sostenute abbiano poi trovato effettiva realizzazione in una caserma destinata al corpo, e non in uno strano ibrido rappresentato da quello che per noi era l’assurdo progetto di piazzare una biblioteca pubblica nella sede principale del corpo di polizia locale, e di costruirla praticamente come un open space, priva di qualsiasi misura di sicurezza e dei più elementari accessori necessari al lavoro di un corpo di polizia". Un risultato ottenuto, secondo le sigle, "grazie alla ferrea volontà di questa organizzazione sindacale che è riuscita a imporre un controprogetto, ottenendo che tutti gli spazi fossero riservati alla polizia locale, e che la sede fosse giustamente dotata delle misure di sicurezza idonee a un corpo di polizia. Non erano sfizi – puntualizzano i sindacalisti –, ma elementi e condizioni indispensabili per garantire al corpo di lavorare in sicurezza e alla cittadinanza di avere una polizia locale degna di questo nome".

Il Diccap-Sulpl si è poi detto "orgoglioso che la concretezza che contraddistingue le nostre battaglie sia ora un vanto per l’intero corpo e, soprattutto, possa rappresentare un simbolo di pari dignità con chi opera insieme a noi sul territorio, prendendo in prestito le parole pronunciate sul palco durante l’inaugurazione". Un passaggio è dedicato anche alla riforma della polizia locale, auspicata anche dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni in occasione dell’inaugurazione della sede. "Proprio il riconoscimento della pari dignità con le altre forze dell’ordine è il primo dei nostri obiettivi – scrivono le sigle –, per il quale auspichiamo di poter vedere presto realizzarsi la riforma della polizia locale, tanto attesa dagli addetti ai lavori quanto indispensabile per la realizzazione di efficaci politiche della sicurezza. Riforma della cui necessità ha dato atto anche il sottosegretario Molteni, ospite d’onore all’evento, e per la quale almeno sulla carta parrebbero addirittura esserci le giuste condizioni politiche a livello nazionale. Speriamo non siano state le solite parole di circostanza".